METEO – colata ARTICA per le vacanze di NATALE, arriva la NEVE in ITALIA e fino a quote molto basse

Nuvolosità man mano più compatta in Italia

Il campo di alta pressione che si estende dall’Europa più occidentale fino alla Russia attraverso quindi il Mediterraneo tiene botta anche in Italia dove le condizioni meteo sono in prevalenza stabili ma le nebbie, nubi basse o nuvolosità generale tendono man mano a coprire maggiormente il nostro Paese. La giornata odierna risulterà ancora stabile con precipitazioni scarse o assenti, stessa cosa per domani, poi tra la Vigilia di Natale e il Santo Stefano assisteremo ad un sensibile cambiamento con freddo e neve fino a quote basse su queste regioni.

Meteo, peggioramento atteso per Natale

Cambiamento di scenario nei prossimi giorni con una perturbazione di natura polare in arrivo in Europa e fin sul Mediterraneo. Confermata a grandi linee la traiettoria della perturbazione attesa per le vacanze di Natale e quindi Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche ed Abruzzo le regioni che potranno vedere nevicare fino a quote molto basse tra il giorno di Natale e quello di Santo Stefano. Non esclusi fiocchi fino a quote collinari e localmente fino alle città di queste regioni proprio nella notte tra il Natale e il Santo Stefano.

Potrebbe essere un bianco Natale di altri tempi

Temperature in picchiata e bufere di neve tra Natale e Santo Stefano a differenza degli anni passati dove le vacanze di Natale risultavano statiche e noiose con l’anticiclone sempre prevalente. Quest’anno la situazione sinottica a grande scala si è rivelata fin da subito piuttosto interessante con il Vortice Polare poco compatto ed in grado di regalare sorprese anche alle latitudini più meridionali come le nostre. Sulle regioni d’Italia sopra elencate potrebbero arrivare autentiche bufere di neve mentre sul resto dell’Italia sarà comunque piuttosto freddo.