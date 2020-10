METEO – COLPO di SCENA, dall’OTTOBRATA al forte MALTEMPO e CALO TERMICO, ecco tutti i dettagli

Tornano le piogge al nord, parziale interesse del centro in serata

Nel corso della giornata odierna le condizioni meteo sulle regioni centro-settentrionali sono destinate ad un nuovo peggioramento, dopo una breve fase di stabilità che aveva coinvolto con locali eccezioni la stragrande maggioranza del territorio italiano a partire dal pomeriggio di ieri. L’ondata di violento maltempo che ha duramente colpito soprattutto i settori nordoccidentali con accumuli di pioggia eccezionali e valori da record ha esaurito i suoi effetti, ma un nuovo impulso perturbato ha favorito l’ingresso di nuovi rovesci e occasionali temporali sull’Italia, destinati ad estendersi nelle prossime ore, come vedremo.

Prossime ore possibili nubifragi tra spezzino e alta Toscana, fenomeni localmente intensi su medio versante tirrenico e nord Italia

Nelle prossime ore dunque le condizioni meteo andranno ulteriormente peggiorando sull’Italia, con un nuovo impulso di maltempo di stampo nordatlantico che sta determinando già in questi minuti piogge e occasionali temporali localmente intensi su Liguria, Lombardia e Piemonte orientale. L’instabilità in serata si estenderà verso il nordest, con parziale interessamento anche dell’alto Piemonte già duramente colpito dall’ondata di maltempo precedente, ma anche verso i settori centrali con fenomeni localmente intensi. Possibili nubifragi tra spezzino e alta Toscana, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Cambia tutto per la prossima settimana, recupero dell’Anticiclone solo accennato

Fino alla giornata di ieri appariva piuttosto evidente dai principali centri di calcolo un recupero dell’Alta pressione di origine afroazzorriana per la seconda parte della prossima settimana che seppur non particolarmente duraturo, avrebbe assicurato una breve fase di stabilità con temperature intorno alla media o lievemente oltre, che avrebbe potuto far rifiatare alcune “zone critiche” e che sono ancora impegnate nella conta dei danni. Niente di tutto ciò, il modello fisico-matematico GFS si districa da ciò che mostra il “collega” inglese ECMWF e piazza l’affondo dell’ennesima saccatura, come vedremo nel prossimo paragrafo.