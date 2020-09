METEO: colpo di scena, NEVE nel WEEKEND su ALPI e APPENNINO fino a quote medio-basse

Meteo Italia: maltempo autunnale da nord a sud

Mentre sulle regioni più meridionali del paese il tempo risulta ancora in prevalenza stabile, sulle regioni centro-settentrionali imperversa il maltempo di stampo tipicamente autunnale. Un primo impulso perturbato è già arrivato nelle ultime ore con piogge e locali temporali, sarà l’apripista di un nuovo impulso di maltempo decisamente più intenso nel corso del prossimo weekend con addirittura la prima neve della stagione sulle nostre montagne. Lo scacchiere generale a grande scala vede una figura anticiclonica troppo lontana per l’Italia e il Mediterraneo in balia delle perturbazioni.

Previsioni meteo Italia prossime 24-48 ore

Stando alle ultime uscite da parte dei principali modelli meteo avremo ancora maltempo sia oggi che nei prossimi giorni in gran parte dell’Italia. Per la giornata odierna i fenomeni più intensi li avremo al centro Italia, Liguria, Sardegna e Friuli Venezia Giulia. Per la giornata di domani, Giovedì 24 Settembre, il maltempo colpirà le regioni settentrionali specie nel corso del pomeriggio-sera con temporali intensi e locali nubifragi, maltempo diffuso anche sulle regioni tirreniche. Poi il maltempo raggiungerà anche il sud Italia nel corso del prossimo weekend.

Meteo Italia: crollo delle temperature

L’Estate abbandona l’Italia e ci lascia con un importante deficit pluviometrico, ma le piogge autunnali non si faranno desiderare a lungo. Già da alcuni giorni sono tornate le precipitazioni in molte regioni d’Italia, entro il prossimo weekend lo sarà su tutte le regioni d’Italia e i fenomeni risulteranno anche intensi. Tuttavia la notizia più eclatante sarà il drastico calo delle temperature previsto nel corso del prossimo weekend con valori in picchiata anche di 15°c rispetto quelli attuali. Il tutto con associato il maltempo e pertanto anche con la neve in arrivo come spiegato nei dettagli a pagina 2.