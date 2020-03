METEO – COLPO di SCENA, possibile ONDATA di GELO TARDIVO in arrivo con NEVE a BASSA QUOTA, ecco quando

Maltempo al centro-sud quest’oggi, regioni tirreniche escluse

In queste ore il maltempo sta interessando, sebbene non in maniera così diffusa, le regioni centro-meridionali dell’Italia, con piogge e anche temporali che nelle primissime ore di giornata hanno coinvolto le aree costiere della Campania. Così come era evidente dal quadro previsionale di ieri, l’instabilità si mostra più accentuata e spiccata, seppur piuttosto localizzata, sul basso versante tirrenico, che piogge che non sono mancate e non mancheranno anche sul versante italiano opposto.

Nuovo peggioramento in arrivo da lunedì

Per quanto riguarda invece gli inizi della prossima settimana, nella giornata di lunedì 9 marzo verrà respinto un nuovo tentativo da parte dell’Anticiclone di tornare ad avvolgere la nostra Penisola. Nonostante questo, esso rimane in agguato sul Mediterraneo occidentale, in attesa che il flusso atlantico diventi meno invadente sull’Italia. Da quanto scritto emerge dunque che dalla giornata di lunedì, un nuovo peggioramento è atteso sul territorio italiano, che interesserà soprattutto il versante tirrenico. Sull’argomento abbiamo maggiormente approfondito all’interno di un editoriale apposito.

Colpo di scena per la terza decade di marzo, il modello americano GFS vede il colpaccio dell’inverno

Per il proseguo del mese di marzo si profila un colpo di scena clamoroso che si evince dagli ultimi aggiornamenti modellistici del modello americano GFS. Esso infatti, vedrebbe un’improvvisa elevazione dell’Anticiclone azzorriano in sede atlantica, con la conseguente discesa di aria gelida di origine artico continentale verso il continente europeo. Ovviamente, data la distanza temporale, molti sono gli scenari mostrati in tal senso: potrebbe colpire il centro-nord Europa o affondare fin sull’Italia, con le conseguenze del caso che illustreremo nel prossimo paragrafo.