METEO – COLPO di SCENA! Primo BREAK dell’ESTATE in arrivo con forte MALTEMPO e CROLLO TERMICO, ecco dove e quando

Sole e bel tempo prevalente sulla nostra Penisola

Anche nella giornata odierna così come da una settimana esatta a questa parte, sulla nostra Penisola si vivono condizioni meteo di prevalente stabilità, con cieli soleggiati o al più poco nuvolosi su buona parte dello stivale. Di tanto in tanto, qualche ammasso nuvoloso più consistente è stato ritrovato lungo la dorsale appenninica, ma spesso è risultato arido di precipitazioni, fatta eccezione per la giornata di ieri quando l’Appennino abruzzese ha avuto a che fare con la formazione e lo sviluppo di qualche locale temporale. Ma di eccezioni ce ne sono state tante e tutte riguardanti il settore alpino e le zone limitrofe, alle prese spesso con il maltempo a causa di un flusso atlantico molto basso sull’Europa.

Passaggio perturbato sui settori nordorientali

Già in questi minuti i settori più nordorientali della nostra Penisola sono alle prese con il passaggio di un fronte perturbato a causa di un tentativo di affondo da parte di una vasta saccatura di origine nordatlantica dominata un profondo centro di bassa pressione di 990hPa presente a nord dell’Inghilterra, nei pressi della Scozia. La saccatura tuttavia trova un muro anticiclonico non appena varca le Alpi, avendo dunque le sembianze di un blando e rapido cavo atlantico in Italia: esso infatti porterà forte maltempo soprattutto nel corso di questo pomeriggio in Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto settentrionale (bellunese).

Fino al weekend bel tempo su gran parte del territorio nazionale, poi peggiora, ma non sarà il primo vero break

Tali condizioni meteo di prevalente stabilità avvolgeranno la nostra Penisola per buona parte della settimana corrente e fino a giovedì 2 luglio con disturbi temporaleschi persistenti sulle località alpine in maniera localizzata (fatto salvo per la giornata di domani martedì 30 giugno che si preannuncia stabile pressoché ovunque). A partire dal prossimo fine settimana una blanda saccatura di origine atlantica causerà un peggioramento delle condizioni meteo che riguarderà essenzialmente le zone interne dell’Italia peninsulare, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale. Tuttavia, non sarà questo il primo vero break estivo, come vedremo nei paragrafi successivi.