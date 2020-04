METEO – Condizioni di severo MALTEMPO: una TROMBA D’ARIA si abbatte in ITALIA causando DANNI e DISAGI, ecco quanto successo in Emilia-Romagna

Marzo termicamente nella media del periodo

Contrariamente a quello che si può pensare e facendo un discorso valido esclusivamente per l’Italia, il mese scorso, quello di marzo 2019, non è finito sopra la media del periodo, ma perfettamente allineato. La terza decade piuttosto fredda di questo mese in effetti, ha fatto si che la media delle temperature registrate all’interno dell’intero mese di marzo, si allineasse anche alla media di riferimento del medesimo mese. Mentre nella prima e nella seconda decade infatti hanno prevalso prima le correnti oceaniche e poi quelle anticicloniche subtropicali, nella terza decade le due ondate di freddo di origine artico continentale che in un caso avevano riportato anche la neve sulle pianure settentrionali hanno sistemato le cose. Per maggiori dettagli abbiamo approfondito maggiormente all’interno di un apposito editoriale.

Tempo in miglioramento da questo pomeriggio

Dopo il rapido peggioramento che ha interessato la nostra Penisola tra la seconda parte della giornata di Pasquetta e tutto ieri, causato dall’azione a tenaglia di due perturbazioni, una che ha colpito il Mediterraneo occidentale e l’altra che ha colpito la Penisola balcanica e che ha portato a qualche intensa grandinata anche sull’Italia, ora il tempo è in generale miglioramento da questo pomeriggio. Questo è evidente dalle immagini satellitari che mostrano generali schiarite sull’intero stivale, ed è dovuto alla spinta di un nuovo promontorio anticiclonico questa volta di matrice prettamente subtropicale che avanza dai quadranti meridionali, con temperature nuovamente in aumento.

Non solo grandine sull’Italia, ma anche un tornado

L’intensa grandinata che si è abbattuta nelle aree meridionali del Veneto nella giornata di ieri, come scritto in precedenza, non è però l’unico fenomeno meteorologico estremo che si è abbattuto sulla nostra Penisola. E’ bastato poco, davvero poco, un’infiltrazione di aria un minimo più fresca rispetto a quella che ristagnava precedentemente e una flebile ansa ciclonica a generare qualcosa di ancora più estremo. Quello a cui stiamo facendo riferimento ora e a cui faremo riferimento nel prossimo paragrafo tratta di un tornado che nel corso del pomeriggio di ieri si è abbattuto a Parma, nella regione dell’Emilia Romagna.