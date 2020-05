METEO – Correnti di MALTEMPO all’ARREMBAGGIO in ITALIA nell’ULTIMO WEEKEND di MAGGIO, i dettagli

Fase prevalentemente stabile sulla nostra Penisola

Soprattutto negli ultimi due giorni la nostra Penisola sta vivendo una fase di prevalente stabilità, grazie alla presenza dell’Alta pressione di matrice azzorriana sul Mediterraneo centro-occidentale. Tuttavia, qualche disturbo temporalesco estremamente localizzato è possibile ritrovarlo nel corso di questo pomeriggio sulle regioni nordorientali, in particolare in alcune aree di Veneto e Friuli Venezia Giulia, grazie all’intrusione di correnti instabili e più fresche in arrivo dalla Penisola balcanica. I fenomeni, seppur localizzati, appaiono ove colpiscono comunque decisamente intensi e a tratti a carattere di nubifragio.

Prossimi giorni fenomeni convettivi sull’Appennino

Con la sempre maggior ingerenza di queste correnti instabili provenienti dai settori orientali, nei prossimi giorni le condizioni meteo di stabilità inizieranno leggermente a vacillare sulla nostra Penisola, per quanto riguarda in special modo le giornate di domani mercoledì 27 e dopodomani giovedì 28 maggio. E’ in queste giornate infatti che si potrà notare lo sviluppo di qualche locale o isolato temporale termoconvettivo lungo la dorsale appenninica, che colpirà in maniera estremamente localizzata tale settore con fenomeni talvolta però piuttosto intensi. Altrove rimarrà stabile e asciutto in un contesto comunque di cieli in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi.

Da venerdì maltempo più diffuso in Italia

Le condizioni meteo tenderanno progressivamente e ulteriormente a peggiorare nella giornata di venerdì 29 maggio, quando le correnti instabili prenderanno possesso della nostra Penisola. Il momento più instabile della giornata risulterà ancora una volta essere probabilmente il pomeriggio, anche se alcuni principali centri di calcolo vedrebbero i temporali termoconvettivi resistere fino alla sera. In particolare, per la giornata in esame, forti temporali anche a carattere di nubifragio colpiranno le zone dell’Appennino e quelle interne del Paese, in estensione verso le aree via via più distanti dai rilievi e fino ad interessare con tutta probabilità anche la fascia costiera.