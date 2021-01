METEO – CORRIDOIO ATLANTICO in congiungimento sul Mediterraneo, PEGGIORAMENTO nelle PROSSIME ORE, ecco dove

Stop alla pausa del maltempo

Dopo che il maltempo localmente anche intenso ha sferzato sulla nostra Penisola e in particolare al centro-sud nel corso del weekend passato, le condizioni meteo in questa prima parte di settimana sono risultate pressoché stabili ovunque, salvo locali eccezioni al meridione dovute ad una residua persistenza di una circolazione depressionaria proveniente proprio dalle stesse correnti che l’hanno interessato tra sabato e domenica. Va però oggi profilandosi un nuovo stop al maltempo.

Continua a nevicate sulle Alpi, versante estero

In questi giorni comunque la ventilazione settentrionale sulle Alpi ha comunque consentito la genesi di fenomeni nevosi che hanno interessato in particolare il versante estero della catena alpina e che continuano a farlo anche oggi grazie allo stau. L'intrusione di correnti più instabili determineranno però un peggioramento a partire proprio dalle regioni settentrionali, con la neve che tornerà a bassa quota come vedremo nel presente editoriale.

Nelle prossime ore peggioramento a partire da nord, fenomeni anche sull’entroterra abruzzese

Nelle prossime ore dunque una maggior invadenza delle correnti artiche che contestualmente invadono una buona fetta dei Paesi europei orientali, determineranno un nuovo peggioramento sulla nostra Penisola a partire dal Trentino, in particolare nelle aree di confine con la Lombardia e con il Veneto. La neve qui potrà scendere fino a quote collinari. Stessa sorte, stando ai principali centri di calcolo per l’Abruzzo, nel cui entroterra sono attesi fenomeni isolati e nevosi a partire dai 500/600 metri.