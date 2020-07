METEO – Crollo delle TEMPERATURE su tutte queste REGIONI: calo di oltre 10 gradi, ecco le zone maggiormente a rischio

Nuova ondata di maltempo in Italia

La situazione meteo in Italia risulta tranquilla anche se non sono mancati rovesci anche intensi nell’arco alpino nelle scorse ore. Incombe però adesso un nuovo peggioramento meteo che porterà alla formazione di nuovi rovesci e temporali anche intensi in particolare tra la giornata di giovedì e quella di sabato con fenomeni particolarmente violenti al settentrione e su parte del centro. Stando agli ultimi aggiornamenti modellistici si tratterà di un break instabile piuttosto rapido e già dalla giornata di domenica tutta l’Italia godrà di un tipo di tempo prevalentemente soleggiato e con temperature in rialzo ma con valori più basi rispetto a quelli attuali. Nel frattempo, saranno da mettere in conto rovesci e temporali anche intensi uniti ad un crollo termico, anche se il tutto come detto risulterà temporaneo. TRA CINA E

Rovesci e calo delle temperature

Il nord Italia risulterà il settore maggiormente colpito dal maltempo, o meglio da piogge e temporali, alcuni anche a carattere di nubifragio. Già nelle scorse ore forti piogge hanno colpito l’alto Piemonte e sono soltanto un antipasto di quello che accadrà tra domani e venerdì. Rovesci e temporali si estenderanno poi anche sulle regioni centrali, in particolare a Toscana, Umbria e Marche con qualche temporale tra venerdì pomeriggio e la notte su sabato. Le temperature subiranno un brusco abbassamento al nord, in particolare in Lombardia, Emilia, Trentino e Veneto e Friuli, anche di oltre 10 gradi, dopo i picchi di 34-35 gradi delle scorse ore. Deciso calo anche in Adriatico dalla seconda parte di venerdì, soprattutto tra Marche e Abruzzo, quasi nulli gli effetti al meridione anche se anche qui si avvertirà un ricambio d’aria nel fine settimana. Spostiamoci ora all’estero e andiamo in India, dove un violentissimo nubifragio ha colpito negli ultimi giorni la zona di Delhi, lasciando dietro di se una scia di devastazione.

Piogge alluvionali colpiscono l’India

Piogge alluvionali hanno sconvolto parte dell’India e in particolare la zona di Delhi, provocano danni gravissimi e perfino una vittima. Secondo il dipartimento, Delhi ha registrato 47,9 mm di pioggia in poco tempo, che è meno della metà dei 109,4 mm normali del mese. Tantissime le richieste di aiuto e i video pubblicati sui vari social. Un utente di Twitter ha pubblicato un video che mostra proprio le persone evacuate dal “tetto” di un autobus pubblico in una zona quasi sommersa del Ponte Minto.Inoltre, proprio tra India e Nepal si stanno registrano tantissime vittime, al momento sono circa 100 i morti e continuano le evacuazioni, un’emergenza che sembra non avere fine.