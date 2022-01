METEO – CROLLO TERMICO in arrivo con NEVE fino a bassa quota e possibili FIOCCHI in pianura. Vediamo dove

Tempo ancora stabile in Italia

Buongiorno e buon martedì cari amici del Centro Meteo Italiano. Campo di alta pressione ancora esteso sul Mediterraneo ma in fase di cedimento. Questo porta ancora tempo stabile in Italia, con nebbie e nubi basse su Pianura Padana e regioni tirreniche e cieli soleggiati altrove. Ma il cedimento dell’alta pressione permetterà infiltrazioni umide sulle regioni settentrionali già nella seconda parte della giornata odierna, con nuvolosità in transito in serata su gran parte del Nord e con della pioviggine associata, specie in Liguria. le temperature risultano ancora sopra la media, anche se leggermente più basse rispetto ai giorni precedenti soprattutto in quota.

Peggioramento meteo in arrivo da domani

Nella giornata di domani è in arrivo una saccatura depressionaria sul Mediterraneo, con formazione di un minimo al suolo tra Mar Ligure ed Adriatico settentrionale. Questo porterà maltempo nella giornata sulle regioni settentrionali, con fenomeni anche intensi soprattutto al Nord-Est, mentre risulterà più asciutto sulle regioni di Nord-Ovest con ampi spazi di sereno. Dal tardo pomeriggio e tra serata e nottata il maltempo interesserà anche le regioni centrali, con fenomeni anche intensi in Toscana. Le temperature tenderanno a calare, cosi come la quota neve, come vedremo meglio nel prossimo paragrafo.

Neve in arrivo in Italia, anche a bassa quota su alcune regioni

Come abbiamo appena detto, nella giornata di domani è in arrivo un impulso instabile sul Mediterraneo, che porterà maltempo in Italia ed anche un netto calo delle temperature grazie all’ingresso di aria polare. Questo porterà quindi anche un abbassamento della quota neve, in rapido calo durante la giornata. Sulle regioni settentrionali si passerà dalle quote medie sulle Alpi e quote alte in Appennino, fino a quote di bassa collina nella serata. Tra la serata e la notte, tra Veneto e Friuli, la neve scenderà abbondante fino in collina e durante le precipitazioni più intense qualche fiocco potrà arrivare fino in pianura. In tali condizioni non è da escludere qualche fiocco anche su Venezia e Trieste. Per quanto riguarda le regioni centrali, tra la serata e la notte neve in arrivo fino a 1000-1300 metri.

