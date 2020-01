METEO – CROLLO TERMICO verticale con NEVE a BASSA QUOTA in arrivo, ecco quando

Giorni della merla più tiepidi del resto di gennaio Siamo ormai alla conclusione dei giorni notoriamente noti come “giorni della merla”, tradizionalmente i più freddi dell’anno, anche secondo la credenza popolare. Tuttavia gli ultimi giorni sono stati piuttosto miti, anche più del resto di Gennaio, passato in prevalenza sotto l’influenza dell’Alta pressione di origine azzorriana, con temperature oltre la media e generalmente asciutto sull’Italia a parte qualche locale e veloce eccezione. Weekend piuttosto mite con primo assaggio di primavera, anche se non mancherà qualche nota di maltempo Siamo alle porte di un weekend dalla doppia faccia: a partire dalla giornata di domani sabato 1° febbraio un vasto e possente promontorio anticiclonico si ergerà sulla nostra Penisola, apportando condizioni meteo di prevalente stabilità, con qualche eccezione di maltempo portata da un flusso atlantico in ingresso da latitudini più settentrionali. Tali correnti si inseriranno comunque in un regime anticiclonico riuscendo a portare poche e occasionali piogge, come abbiamo approfondito maggiormente all’interno di un apposito editoriale. Ondata di freddo in arrivo la prossima settimana L’evoluzione meteo post ondata di caldo del weekend e che si protrarrà anche per i primi giorni della prossima settimana, sembra ormai abbastanza delineata dai principali centri di calcolo. Essi mostrano infatti l’arrivo di un’ondata di freddo di origine artico marittima in Italia. Ciò è possibile grazie ad un improvvisa e forte elevazione dell’Anticiclone delle Azzorre verso l’Islanda. L’ondata di freddo in questione riporterà la neve a bassa quota, ma anche un crollo delle temperature.

Crollo verticale delle temperature, fino a 15°C L’ondata di freddo in questione causerà peraltro un crollo delle temperature non indifferente, dato anche dal fatto che i valori di partenza saranno tutt’altro che invernali ed anzi più similarmente primaverili, con massime che localmente arriveranno a toccare anche i +20°C. Il crollo termico sarà dunque sensibile e verticale, dell’ordine anche di 15°C in alcune zone ed è ben visibile dagli spaghi della Capitale messi a corredo del presente articolo nella pagina precedente.

Neve a bassa quota sulle regioni adriatiche Mentre il calo delle temperature riguarderà tutto il Paese a partire dalla giornata di mercoledì 5 febbraio, la neve interesserà in maniera più circoscritta invece la nostra Penisola. Essa infatti probabilmente riguarderà principalmente solo il settore adriatico italiano. In un primo momento sarebbe favorita la parte centrale del settore adriatico e successivamente anche quella meridionale per nevicate a bassa quota. Per definire invece precisamente la quota neve c’è bisogno di entrare almeno nel range previsionale delle 72 ore, pertanto vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.