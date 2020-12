METEO – Da CAPODANNO all’EPIFANIA sarà TRIPUDIO di FREDDO e NEVE anche in pianura, ecco i dettagli

Quota neve in progressivo calo nelle prossime ore sulla pedemontana emiliana

L’afflusso di correnti via via più fredde nelle prossime ore causeranno un netto peggioramento delle condizioni meteo anche su parte delle regioni centrali e di quelle meridionali, grazie al passaggio del fronte freddo della perturbazione. La neve continuerà a scendere copiosamente sull’Emilia e in particolare nella pedemontana emiliana, dove la quota si abbasserà progressivamente in serata fino a raggiungere i 300/400 metri grazie al damming appenninico.

Weekend di maltempo alle porte dello stivale

Per quanto riguarda l'evoluzione meteo attesa nel prossimo weekend ormai alle porte, si prevede un fine settimana post natalizio particolarmente perturbato, soprattutto nella prima parte. Nella giornata di domani sabato 26 dicembre, nonché festività di Santo Stefano, il peggioramento si sposterà sul settore adriatico dove il continuo afflusso di correnti fredde di matrice artico marittima provenienti dall'Europa balcanica determineranno un progressivo abbassamento della quota neve: si partirà infatti da nevicate dai 1200/1300 nelle prime ore della notte, per arrivare fin sui 200/300 metri in tarda serata, sebbene con fenomeni in attenuazione.

Da capodanno all’epifania, continua la fase invernale dei prossimi giorni

Nei prossimi giorni dunque si arriverà ad osservare l’arrivo di un importante fase invernale, con neve che scenderà fino in pianura ad inizio settimana prossima su molti dei settori settentrionali. Il prosieguo delle vacanze natalizie tuttavia sembra promettere abbastanza bene per gli amanti del freddo e della neve, almeno quelli settentrionali: da capodanno all’epifania infatti, stando a ciò che prospettano attualmente i principali centri di calcolo, continua la serie di impulsi polari verso la nostra Penisola.