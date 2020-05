METEO – Dai NUBIFRAGI VIOLENTI al SUPER CALDO, l’ITALIA ostaggio del tempo: la TENDENZA

METEO : a ore il forte peggioramento sulle regioni settentrionali, poi caos tra anticicloni e gocce fredde

Buon pomeriggio e bentrovati a tutti gli amici del Centro Meteo Italiano. Le regioni settentrionali si apprestano a vivere una nuova e intensa fase di maltempo che avrà inizio nelle prossime ore e si protrarrà almeno fino al primo mattino di domani. Il tutto a causa di un esteso fronte perturbato che avrà origine proprio tra Liguria ed Emilia per poi espandersi al resto del Settentrione, trascinandosi dietro fenomeni molto intensi e forti venti da Sud. Assisteremo quindi alle prime precipitazioni nel tardo pomeriggio, quando locali temporali avranno origine tra l’Appennino ligure e quello emiliano. Successivamente i fenomeni tenderanno ad intensificarsi per poi investire il Piemonte e la Lombardia. Non è escluso che i temporali possano assumere anche carattere di nubifragio con quantitativi pluviometrici molto elevati registrati nel giro di pochissime ore. Nel corso della nottata sarà invece la volta dell’arco alpino centro-orientale, con un fronte molto esteso che interesserà anche Trentino e Carnia. Nei successivi paragrafi analizzeremo però quanto avverrà nei prossimi giorni.

WEEK-END, tendenza a maggiore stabilità atmosferica: vediamo il dettaglio

Nel corso del fine settimana e la giornata di lunedì assisteremo ad un temporaneo miglioramento delle condizioni meteo anche al Nord, ma grazie all’anticiclone africano che tenderà a farsi ulteriormente strada verso latitudini più settentrionali. Tuttavia, il transito di nuvolosità dal Nord Africa potrebbe determinare ancora qualche disturbo in special modo sulla Sardegna e sull’alto Tirreno. Qualche acquazzone interesserà infatti non solo la Toscana ma anche la Romagna e il basso Veneto nel corso delle ore serali e notturne di sabato. Inoltre non mancheranno fenomeni instabili al Nord Ovest specialmente a ridosso dei rilievi con possibilità di piogge e locali temporali. Nel complesso comunque il regime climatico, come detto, sarà certamente più stabile e le temperature continueranno a superare i +30°C in diverse regioni del Sud Italia. Per maggiori dettagli sono già state riviste le previsioni per la giornata di Sabato.

PROSSIMA SETTIMANA, inizio stabile ma poi TORNA IL MALTEMPO su gran parte della Penisola

Per quanto riguarda invece la prossima settimana, una nuova e intensa fase di maltempo raggiungerà il nostro Paese garantendo condizioni di spiccata variabilità perturbata e temporali a tratti molto intensi. Una goccia fredda tenderà ad approfondirsi sul Mar Tirreno azionando correnti umide e instabili a partire dalle Isole maggiori per poi estendersi a quasi tutto il territorio italiano ad eccezione delle estreme aree settentrionali. Temporali diffusi e piogge molto intense interesseranno quindi sia i settori tirrenici che quelli adriatici, dando vita ad una parentesi perturbata che potrebbe protrarsi almeno fino a giovedì-venerdì. Rispetto ai giorni scorsi quindi è atteso un maggior coinvolgimento delle regioni italiane e con esso associato anche un generale calo delle temperature che si materializzerà nel momento in cui il nucleo instabile tenderà a migrare verso i Balcani.