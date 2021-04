METEO – Dal FREDDO fuori stagione al MALTEMPO con NUBIFRAGI in ITALIA nel giro di pochi giorni

Meteo Italia, maltempo in arrivo con locali nubifragi

andiamo incontro ad un forte peggioramento meteo con piogge a tratti anche di forte intensità e senza escludere la possibilità di autentici nubifragi. I principali modelli meteo di oggi confermano a pieno l’ondata di maltempo nel corso del weekend per le regioni centro-settentrionali del nostro Paese. Saranno soprattutto la Liguria e la Toscana a risentirne del cambiamento meteo con le precipitazioni più intense mentre tutte le regioni centro-settentrionali usciranno dalla lunga fase siccitosa divenuta già preoccupante in vista dell’arrivo dell’estate.

Previsioni meteo prossimo weekend

Il mese di Aprile risulta un mese estremamente dinamico e a tratti anche freddo in tutta Italia, dal gelo delle ultime ore con le temperature scese di gran lunga sotto la media passeremo alle piogge torrenziali o nubifragi nel corso del prossimo weekend. Il tutto ad opera di una perturbazione di matrice atlantica in arrivo nel Mediterraneo e con esso correnti particolarmente umide ed instabili in fase di intensificazione una volta entrate a contatto con le masse di aria calde tipiche del Mediterraneo. Sarà un weekend fortemente perturbato eccetto al meridione.

Maltempo a ripetizione sull’Italia nel proseguo di Aprile

Per oggi sole prevalente in Italia e ancora gelate tardive nottetempo e al primo mattino sia in pianura che lungo le valli. La primavera riserva spesso e volentieri delle sorprese quando meno te lo aspetti e così dal bel tempo anche se con clima freddo passeremo al maltempo, già da domani e a più riprese durante il corso del prossimo weekend e prossima settimana. Poi per il proseguo di Aprile le perturbazioni di matrice atlantica che si alterneranno ancora con rimonte dell’anticiclone, in un contesto climatico tipicamente primaverile.