METEO – DANNI da MALTEMPO al nord ITALIA, a causa di un TEMPORALE con DOWNBURST

Focus maltempo – L’arrivo di una saccatura d’ aria instabile era preannunciata dai modelli matematici da più giorni: da domani, il peggioramento si paleserà al nord Italia, con piogge, temporali e nubifragi che specie giovedì raggiungeranno anche le regioni del centro. Con l’afflusso di aria atlantica , le temperature si manterranno in media o appena al di sotto delle medie del periodo, escludendo la possibilità di caldo e temperature sopra i 27-30°C . Non sono da escludersi ancora forti temporali , come quello che si è manifestato ieri sul Trevigiano.

Danni nel Trevigiano a seguito di un forte temporale nella giornata di ieri

Nel corso del pomeriggio di ieri un forte temporale si è abbattuto nella zona del Sinistra Piave, nella provincia di Treviso. La località di Meduna di Livenza è stata la più colpita da un forte rovescio temporalesco accompagnato da raffiche lineari (con molta probabilità si è trattato di un downburst). Le raffiche di vento associate in questi casi possono raggiungere e oltrepassare i 100 km/h, danneggiando abitazioni, aziende agricole e automobili. Il sindaco della cittadina a seguito dell’accaduto ha richiesto lo stato di calamità naturale, per poter sbloccare i riborsi per le famiglie più colpite. Fortunatamente a seguito del passaggio temporalesco, non sono stati riportati danni a persone.