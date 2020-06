METEO – Danni e disagi nel Varesotto con frane e allagamenti, violento MALTEMPO con NUBIFRAGI su tutto il Nord ITALIA, i dettagli

Estate in difficoltà, frequente maltempo in Italia in questo inizio di giugno

In un anno in cui è praticamente mancato l’inverno, in cui la primavera che è tecnicamente la seconda stagione più piovosa dell’anno in Italia è stata molto secca (anche se non così calda) in cui il nostro Paese sta comunque attraversando un emergenza sanitaria come quella del covid-19, anche l’estate non poteva cominciare nel modo più inusuale degli ultimi anni sul Mediterraneo e sulla nostra Penisola. Essa infatti, la cui stagione meteorologica è iniziata come ogni anno il 1° giugno è partita decisamente con il freno a mano tirato, grazie al frequente maltempo e anche ad un clima che tutto ricorda fuorché il caldo anche opprimente delle estati degli scorsi anni.

Nuova violenta ondata di maltempo sta colpendo il Nord Italia

Una nuova violenta ondata di maltempo, dopo quella di qualche giorno fa, sta travolgendo ancora una volta soprattutto le regioni settentrionali, dove nel corso di queste ore si stanno sviluppando in maniera sparsa diversi sistemi temporaleschi molto intensi. Ne troviamo in particolare in questo momento una in Piemonte, una in Lombardia e l’altra in Veneto e stanno colpendo tutte duramente i settori che coinvolgono. I danni maggiori da maltempo in questo momento li registra comunque il varesotto, come vedremo nel prossimo paragrafo, ma non si escludono nelle prossime ore possibili criticità dovute ai fenomeni violenti.

Frane e allagamenti nel varesotto, l’allerta rimane alta anche a Milano

Stando a quanto riporta il sito “tgcom24.mediaset.it” il maltempo ha fin qui colpito duramente soprattutto il varesotto, dove i nubifragi hanno causato frane e allagamenti. Una frana ha praticamente ostruito il traffico della Strada Provinciale 69 a Laveno Mombello. Inoltre, un consistente agglomerato di fango e detriti è stato trasportato nel Lago Maggiore dai fiumi Tresa e Margorabbia. Per ultimo, ma non meno importante, si è segnalata l’esondazione di vari torrenti e fiumiciattoli minori e la situazione risulta piuttosto critica a Lavena Ponte Tresa, Cuveglio e Cuvio. A proposito dell’esondazione dei fiumi, rimane alta l’allerta a Milano dove preoccupano ancora una volta il Seveso e il Lambro, che avrebbero raggiunto il livello di attenzione.