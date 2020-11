METEO DICEMBRE: vediamo la tendenza con i modelli stagionali per il primo mese dell’INVERNO

L’anticiclone domina lo scenario europeo mettendo in pausa le piogge autunnali

Ultimi aggiornamenti dei modelli che confermano nei prossimi giorni un vasto e robusto anticiclone sull’Europa con condizioni meteo in prevalenza stabili e clima piuttosto mite specie in quota. Tra Giovedì e Venerdì il cuore dell’anticiclone dovrebbe posizionarsi tra Europa centrale e Mare del Nord con valori massimi al suolo fino a 1035 hPa. A seguire dovrebbe migrare verso Europa orientale e Balcani sempre tenendo la sua radice sul Mediterraneo centrale. Nel frattempo una circolazione depressionaria dovrebbe farsi largo sull’Europa occidentale con un minimo di bassa pressione intorno a 1005 hPa ad ovest della Penisola Iberica. Solo sul finire della prima decade di novembre questa potrebbe influenzare anche l’Italia portando un peggioramento meteo soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche. Novembre sarà per l’ultimo mese dell’autunno e con dicembre daremo il benvenuto all’inverno: vediamo allora una prima tendenza meteo.

Tendenza meteo per dicembre 2020: ancora clima mite

Ricordando che non è possibile fare una previsione meteo in senso stretto per un intero mese, vediamo una prima tendenza basata sugli ultimi aggiornamenti del modello stagionale ECMWF. Sembrerebbe ormai quasi una costante ma, anche per dicembre 2020, anomalie positive di temperatura anche piuttosto importanti potrebbero interessare gran parte del vecchio continente. In particolare le anomalie più marcate riguarderebbero l’Europa orientale e la Scandinavia. Solo leggermente più contenute le anomalie di temperatura sul Mediterraneo, ed in particolare quello occidentale, e sull’Europa Centro-occidentale. Ancora una volta dicembre potrebbe essere influenzato da un vortice polare piuttosto compatto anche se non si escludono dei dislocamenti come quello ipotizzato da GFS in alcune corse.

Mese mite ma con le correnti occidentali che porteranno qualche pioggia in più

Piovosità sotto la media invece per dicembre 2020 sull’Europa occidentale e in particolare tra Islanda e Isole Britanniche. Anomalie positive di precipitazione invece sull’area Mediterraneo e localmente su Europa orientale e Scandinavia. Questo scenario potrebbe dunque vedere un atlantico attivo ma con traiettorie piuttosto basse e diverse risalite calde verso molti paesi europei. Sembrerebbe dunque che l’anticiclone possa spostare i suoi massimi verso l’Atlantico ed essere meno invadente sull’Europa con meno nebbie anche in Italia. Mese di dicembre 2020 che potrebbe trascorrere con temperature generalmente sopra media sull’Italia, specialmente sulle regioni del Centro-Nord. Precipitazioni localmente superiori soprattutto sui versanti occidentali (Nord e Tirreno). Sotto media invece al Sud. Possibile neve fino a bassa quota al Centro-Nord con prime nevicate possibili anche sulla Pianura Padana.