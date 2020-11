METEO – Dicembre al via subito con freddo e NEVE in ITALIA, ecco la tendenza per il primo mese dell’INVERNO

Meteo Italia: cambio di registro

Perturbazione in arrivo in Italia già dal primo giorni del mese di Dicembre in concomitanza quindi dell’inaugurazione della stagione invernale secondo il calendario meteorologico. Sarà soltanto la prima di una lunga serie che procederà nelle prime fasi del mese di Dicembre a differenza di una mese di Novembre piuttosto avaro di precipitazioni contro ogni statistica e soprattutto sulle regioni settentrionali. Arriva la neve e fino in pianura Padana dalla nottata di domani, Martedì 1 Dicembre poi forte maltempo sulle regioni centro-meridionali con locali nubifragi.

Meteo, maltempo in arrivo in Italia

Con l’arrivo della prima perturbazione attualmente in approccio sui Paesi Bassi, sull’Italia tornerà il maltempo dai connotati più invernali che autunnali. Temperature in calo nelle prossime ore con le correnti fredde di estrazione polare-marittima in arrivo, freddo maggiormente avvertito sulle regioni settentrionali dove la colonnina di mercurio si assesterà intorno ai 0°/ +5°c nei prossimi giorni anche in città. Attenzione oltretutto anche al maltempo con piogge torrenziali o nubifragi su Toscana, Lazio, Campania tra Mercoledì e Giovedì.

Neve in arrivo, anche abbondante in montagna

Saranno principalmente i settori collinari e montani del basso Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche quelli maggiormente interessati dalle nevicate copiose e anche a bassa quota. Specialmente sul settore settentrionale appenninico previsti accumuli superiori il mezzo metro già dal fondovalle, neve in arrivo anche sull’Appennino laziale e abruzzese ma solo dai 1300-1600 metri di quota. Secondo il calendario meteorologico in data 1 di dicembre inizierà l’Inverno 2020-2021, tutto rispettato pertanto con l’inizio di una lunga fase invernale.