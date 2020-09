METEO – doppio attacco PERTURBATO nel weekend, maltempo e freddo in ITALIA

Intenso peggioramento meteo alle porte, maltempo ad oltranza

In queste ore una vasta circolazione depressionaria insiste tra Islanda, Isole Britanniche e Mare del Nord con diversi minimi di pressione al suolo che sfiorano i 980 hPa. Giornata di transizione sull’Italia anche se le condizioni meteo saranno ancora instabili con acquazzoni e temporali sparsi localmente di forte intensità. Domani, Venerdì 25 settembre, l’aria fredda dal nord Atlantico si tufferà sul Mediterraneo approfondendo un minimo di pressione al suolo con valori intorno a 995 hPa sulle regioni del Nord Italia. Sia dunque alle porte di un intenso peggioramento meteo che si protrarrà poi anche durante questo ultimo weekend di settembre. La fase di maltempo porterà temporali e nubifragi ma non mancheranno le prime nevicate sulle Alpi e forse anche in Appennino. Andiamo allora con ordine ed analizziamo l’evoluzione meteo.

Temperature in picchiata e NEVE sulle montagne, ecco dove

Giornata odierna con temperature in media o poco sopra specie al Sud dove si sta attivando un debole richiamo caldo. Da domani però è confermato un netto calo termico a partire dalle regioni settentrionali e centrali tirreniche. Il modello GFS mostra valori di temperatura anche di 6/8 gradi al di sotto delle medie del periodo. Previste entro Sabato temperature fino a 0 gradi alla quota di 850 hPa (1500 metri circa) sulle Alpi. Arriva dunque la prima neve localmente anche copiosa alle quote medio-alte ma con fiocchi che potrebbero scendere fin sotto i 1000 metri specie sui settori di confine. Calo delle temperature che nel corso del weekend si estenderà a tutta l’Italia con valori che risulteranno anche di 8 gradi al di sotto delle medie. Non escluso in questo frangente anche le prime nevicate in Appennino centro-settentrionale generalmente oltre i 1500-1800 metri.

Nuovi attacchi perturbati entro i primi giorni di ottobre sull’Italia

Prima parte della prossima settimana che vedrà un generale miglioramento delle condizioni meteo secondo l’ultimo aggiornamento del modello GFS. L’allontanamento del vortice depressionario e l’espansione di un piccolo promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centrale dovrebbero portare un’attenuazione del maltempo. Con il primo giorno di ottobre però una nuova perturbazione nord-atlantica potrebbe fare rotta verso la nostra Penisola portando un peggioramento meteo specie al Centro-Nord. Non esclusi dunque nuovi attacchi perturbati fino al primo weekend di ottobre con maltempo su buona parte dell’Europa centro-occidentale e dell’Italia. Intanto però vediamo quali regioni saranno più colpite dal maltempo nel corso dei prossimi giorni.