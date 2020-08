METEO – DUST DEVIL si abbatte su OSTIA, Lazio, creando panico tra i bagnanti; il video dell’evento

Meteo Italia estremo tra nubifragi, trombe d’aria e dust devil

Meteo – Le condizioni meteorologiche su parte dell’Italia risultano piuttosto dinamiche nel corso dell’ultimo periodo. Proseguiamo la nostra quotidiana “finestra” con gli eventi di cronaca meteo che avvengono nel nostro Paese: nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato della tromba d’aria che si è abbattuta sulla costa settentrionale della Sicilia, per l’esattezza a Cefalù, mentre rimanendo in terra sicula ieri è stato il turno del messinese coinvolto da un violento nubifragio con frane ed allagamenti. Oggi vi parleremo del dust devil avvenuto ieri ad Ostia, litorale laziale, grazie anche ad un contributo video che troverete nella pagina successiva.

Meteo Lazio: tempo estivo e caldo intenso nei prossimi giorni

Le condizioni meteo sul Lazio risultano decisamente stabili in questo inizio del mese di agosto; l’impulso instabile giunto nei giorni scorsi ha solo lambito la regione, dove si è registrato solo un calo momentaneo delle temperature, ma con scarsi fenomeni perlopiù relegati ai settori interni. L’anticiclone nelle ultime ore è tornato a rinforzarsi sul Mediterraneo centrale, garantendo condizioni meteo stabili ed estive su tutta la regione; le temperature, infatti, si sono rapidamente portate al di sopra delle medie del periodo, con valori massimi prossimi ai +35°C su molte località non solo di pianura, ma anche costieri. Proprio dalla costa laziale è notizia di un evento meteo piuttosto particolare, che ha colpito ieri la località balneare di Ostia, definito come dust devil.

Dust Devil, cosa sono?

A differenza delle comunissime trombe d’aria, come quella avvenuta nei giorni scorsi a Cefalù, il dust devil è un fenomeno che avviene in condizioni meteo stabili quindi con assenza di temporali o nubi convettive. Il dust devil non è altro che un moto rotatorio dell’aria, innescato dall’elevato riscaldamento delle masse d’aria a contatto con il suolo. E’ particolarmente frequente in zone aride e secche come i deserti o nelle pianura americane; si genera quando una massa d’aria si riscalda eccessivamente, divenendo molto calda e secca, rispetto all’aria circostante, innescando un moto rotatorio che tende ad intensificarsi momentaneamente durante lo “stiramento” del vortice lungo la verticale, per la legge della conservazione del momento angolare. E’ quindi un fenomeno tipico delle giornate calde e stabili, agendo mediamente agisce su scale spaziali e temporali molto brevi, dell’ordine dei secondi o al più di pochi minuti.