METEO – EMERGENZA INCENDI in Sicilia con punte fino a +40°C e forti VENTI, diverse EVACUAZIONI, ecco dove

Emergenza siccità prosegue in molte zone d’Italia

Eccezion fatta per il nord Italia, da qualche giorno alle prese con piogge anche talvolta diffuse a causa di un corridoio di aria più fresca che lo collega direttamente all’Atlantico, sul resto delle regioni centro-meridionali, continua il periodo di secca sotto questo punto di vista. Gli effetti sono quest’oggi evidenti e li avevamo già anticipati all’interno di un apposito editoriale, con la stagione degli incendi che, come vedremo nel presente articolo, è decisamente partita con la marcia ingranata. Una massa d’aria molto calda interessa infatti il centro-sud, aggravando maggiormente la situazione pluviometrica.

Tutto gira intorno ad una vasta area depressionaria presente ad ovest

La situazione italiana verte tutta intorno ad una vasta area depressionaria per la verità, che insiste già da diversi giorni sui settori più occidentali europei e del Mediterraneo. La Spagna e la Francia stanno vivendo un periodo infatti molto piovoso, a tratti anche temporalesco con fenomeni localmente intensi e grandinigeni. Tale ampia saccatura è responsabile di un corridoio atlantico sulle regioni settentrionali, ma è altresì responsabile del caldo al centro-sud, in quanto grazie al suo moto ciclonico pesca una massa d’aria molto calda di matrice sub-tropicale direzionando direttamente sulle regioni centro-meridionali.

Caldo record nel palermitano, diversi picchi di +40°C

Una configurazione del genere porta un’ondata di caldo piuttosto intensa lungo le regioni centro-meridionali e in particolare nel palermitano, dove da ieri grazie alla furia dei venti di scirocco, si ritoccano record su record. Già ieri la colonnina di mercurio ha raggiunto picchi di oltre +39°C in alcuni quartieri della città, oggi invece grazie ad una minima altrettanto elevata, alcune località hanno raggiunto i +40°C: tra queste troviamo Capaci e Misilmeri, entrambi in provincia di Palermo. Spicca però anche Cefalù con 39,6°C e Piazza Villagrazia con +39,3°C.