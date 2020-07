METEO – EMERGENZA SICCITA’, mai così poca acqua in ITALIA da almeno 60 anni, tutti i dettagli

Emergenza siccità in Italia, mai così poca acqua da 60 anni

Da qualche giorno a questa parte, un robusto campo di Alta pressione alimentato da correnti roventi provenienti dall’area sub-tropicale sta interessando la nostra Penisola, portando temperature davvero elevate anche per il periodo più caldo dell’anno nel quale siamo ormai immersi. Già quest’oggi le temperature raggiungono o sfiorano picchi locali di +40°C nelle zone interne della Calabria e nelle pianure dell’Umbria e le giornate più calde saranno le prossime 3 stando ai principali centri di calcolo. Questo non farà altro che aggravare la siccità già drammatica in alcune zone: nel complesso, l’Italia non ha mai avuto infatti così poca pioggia da almeno 60 anni, stando a quanto riporta il sito “greenreport.it“.

Mancano all’appello 23,4 miliardi di metri cubi di acqua

Stando infatti a ciò che riporta il medesimo sito citato in precedenza, la Fondazione Barilla registra un deficit di acqua in Italia di oltre 23 miliardi di metri cubi (per la precisione 23,4) pari all’intero bacino del Lago di Como. Il tutto mentre la situazione a livello meteorologico non sembra per nulla sbloccarsi come abbiamo già specificato nel corso del precedente paragrafo, con temperature che anzi continueranno ad innalzarsi fino a venerdì 31 luglio, rimanendo comunque alte il 1° agosto. Ciò porta grossi problemi ai raccolti, dove viene “investito” circa il 70% dell’acqua dolce a disposizione.

A rischio oltre 61 miliardi di euro di guadagni, per più di 1 milione di lavoratori del campo

In caso di mancanza d’acqua i raccolti sono i primi a farne le spese e di conseguenza anche chi con essi ricava guadagno: stando sempre a quanto riporta Fondazione Barilla sul sito precedentemente menzionato sembrerebbe che siano a rischio oltre 61 miliardi di euro di guadagni per più di 1 milione di lavoratori del campo (con precisione circa 1,3 milioni). Un mancato introito proveniente da questo settore lavorativo comporterebbe gravi conseguenze sul piano economico, in un periodo storico già notevolmente complicato sotto questo punto di vista. Tra l’altro, 10 comuni del basso marchigiano, sono stati costretti a sospendere l’erogazione notturna dell’acqua dalle 23 alle 6.30 proprio a causa dell’insufficienza idrica.