METEO – Ennesimo AFFONDO PERTURBATO: in arrivo NUBIFRAGI e TEMPORALI, torna la NEVE in montagna

Piogge in azione sull’estremo nordovest

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola volgeranno ad un peggioramento (peraltro già attivo) a partire dai settori più nordoccidentali con le prime piogge che stanno colpendo e colpiranno la Valle d’Aosta e l’alto Piemonte, con brevi ed intermittenti rovesci plausibili anche in Liguria. Nella giornata di domani venerdì 23 ottobre il maltempo presenterà carattere più diffuso, ma interesserà il nord Italia in maniera sparsa, con fenomeni perlopiù moderati e solo localmente intensi a tratti. In serata di domani il fronte instabile si allargherà anche in forma localizzata sulla Toscana.

Si prefigura un weekend autunnale, ma senza estremi particolari

La perturbazione che dunque è già arrivata ad interessare la nostra Penisola sembra destinata ad interessare l’Italia per tutto il prossimo fine settimana, con l’arrivo di piogge e acquazzoni che difficilmente verranno accompagnate da attività elettrica in quanto gli indici temporaleschi e d’instabilità atmosferica non sembrano particolarmente propensi per fenomeni di questo tipo. Comunque i rovesci interesseranno soprattutto i settori tirrenici, dove si presenteranno gli accumuli maggiori, e colpiranno essenzialmente tutto il territorio peninsulare entro la giornata di domenica 25 ottobre, ad eccezione probabilmente delle Isole Maggiori. PER LE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA SPECIFICA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Affondo più incisivo per l’inizio della prossima settimana

Dopo che le regioni settentrionali assisteranno ad un temporaneo miglioramento nel weekend, con il fronte di maltempo impegnato a colpire le regioni del centro-sud, un nuovo impulso perturbato si prepara ad affondare sull’Italia proprio in concomitanza dell’inizio della prossima settimana e dunque già a partire dalla giornata di lunedì 26 ottobre stando ai principali centri di calcolo. Questa volta la pulsazione atlantica fa sì che la saccatura in affondo sul Mediterraneo centrale porterà con sé aria più fredda rispetto a quanto farà questo weekend, con le temperature che subiranno un nuovo e generale calo. E ritorna la neve sulle Alpi.