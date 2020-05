METEO – ENORME BOLLA CALDA avvolgerà l’ITALIA: torna l’ESTATE con valori anche oltre i +30°C

Temporali localizzati lungo la dorsale appenninica meridionale

Come da qualche giorno a questa parte, nonostante la presenza dell’Alta pressione sulla nostra Penisola, non mancano tuttavia episodi di maltempo siano pur essi estremamente localizzati in alcuni casi. Tali episodi nei passati giorni non hanno mancato di apportare persino qualche disagio e anche la formazione di un probabilissimo temporale supercella nel corso della serata di ieri sul basso Veneto. Questo è dovuto a causa dello scorrimento di aria più umida e instabile lungo i Paesi europei orientali, con intrusione di aria più fresca anche nel Mediterraneo che permette lo sviluppo convettivo dei temporali pomeridiani.

Maggio inizia alla stregua di aprile

Il mese di maggio inizia sulla falsa riga del mese di aprile, quest’ultimo passato con la netta predominanza dell’Anticiclone africano all’interno del bacino del Mediterraneo, soprattutto nelle prime due decadi. Con l’avvento del nuovo mese, malgrado non manchi come scritto in precedenza e come approfondiremo in seguito qualche pioggia e temporale in Italia, non è avvenuto alcun reset barico con un cambio deciso di pattern, con l’Alta pressione che resta in agguato sulla nostra Penisola e che nei prossimi giorni comunque porterà temperature superiori alla media di diversi gradi in diverse zone del Paese.

Domani inizia la fase 2, totale stabilità in Italia

Nella giornata di domani lunedì 4 maggio inizierà la fase 2, la famosa fase di convivenza con il coronavirus in cui vengono allentate le misure restrittive tutt’ora vigenti in Italia fin qui atte a contenere il contagio del covid-19. E proprio con il cominciare della fase 2, l’Alta pressione di origine africana, come abbiamo approfondito maggiormente all’interno di un apposito editoriale, subirà un nuovo rinforzo dai quadranti meridionali, con un maggior apporto sub-tropicale. Salvo qualche addensamento comunque innocuo nel corso del pomeriggio di domani, le condizioni meteo rimarranno dunque stabili su tutta la nostra Penisola.