METEO – Enorme BOLLA CALDA si dirige verso l’ITALIA, FIAMMATA AFRICANA in arrivo? Ecco quando

Temporali sull’estremo nord Italia

Dopo una fase di totale stabilità che aveva visto avvolgere interamente la nostra Penisola nel corso di questa settimana, le prime note di maltempo tornano a manifestarsi sulle regioni settentrionali, in particolare sui settori più a nord e ancor più nello specifico l’arco alpino. Dopo una mattinata in cui era evidente una netta cumulogenesi, nel corso del pomeriggio si sono riusciti a generare diversi temporali che colpiscono i settori alpini con fenomeni occasionalmente anche violenti e accompagnati da grandinate. Il maltempo si è poi esteso su buona parte dell’arco alpino nel corso di questa serata, grazie all’ingresso delle prime correnti più fresche e instabili provenienti da nord, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Stabile altrove, qualche temporale sull’Appennino abruzzese

Eccezion fatta per le zone interne dell’Abruzzo relative al proprio appennino, dove i temporali termoconvettivi si sono comunque generati nel corso del pomeriggio colpendo rapidamente alcune aree, ma occasionalmente anche in maniera intensa, le condizioni meteo rimangono stabili e asciutte sul resto dell’Italia ed in ogni caso, è previsto un miglioramento nelle prossime ore anche nei settori interni abruzzesi. Per di più, è anche abbastanza sensibile un aumento delle temperature che riguarda soprattutto le regioni centro-meridionali, ma anche la Pianura Padana, nonostante l’ingresso di correnti più fresche sull’estremo settentrione.

Resto del weekend stabile, prossima settimana si alterneranno fasi di maltempo ad altre più stabili

Il proseguo del weekend tuttavia sembra promettere bene sull’Italia, grazie ad una nuova spinta dell’Anticiclone afroazzorriano che permette un immediato e generale miglioramento delle condizioni meteo, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale. Successivamente, nel corso della prossima settimana, un flusso atlantico che continuerà a scorrere piuttosto basso sul continente europeo, assicurerà un certa dinamicità in Italia, con l’alternanza di fasi di maltempo ad altre più stabili. Successivamente, il modello americano GFS, mette sul tavolo una calda ipotesi, vediamo quale.