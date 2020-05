METEO: entro metà MAGGIO possibile fase si maltempo in ITALIA, vediamo i dettagli

Maggio inizia con l’alta pressione, ma attenzione che potrebbe non durare

Primi giorni del mese di maggio caratterizzati da condizioni meteo per lo più stabili in Italia anche se non sono mancati temporali di stampo pomeridiano, localmente anche intensi. La situazione sinottica attuale vede un campo di alta pressione di origine africano in espansione sul Mediterraneo centrale. Questo porterà nei prossimi giorni tempo stabile e temperature in aumento con valori quasi di inizio estate. Persistono invece ai lati dell’anticiclone due circolazioni depressionarie, una sulle Isole Azzorre e una tra Europa orientale e Balcani. Attenzione comunque perché gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteo confermano entro la metà di maggio un possibile peggioramento delle condizioni meteo per l’arrivo di una perturbazione dall’Atlantico. In tal caso piogge e temporali potrebbero interessare buona parte dell’Italia accompagnati anche da un generale calo delle temperature.

Anticiclone africano e temperature in aumento, punte oltre +30 gradi

Inizia la fase 2 in Italia e l’anticiclone africano prende possesso della scena sul Mediterraneo. Durante la settimana questo si sposterà dal Mediterraneo occidentale verso l’Italia portando condizioni meteo per lo più stabili e soleggiate ma anche un generale incremento delle temperature. Giornata di oggi, Lunedì 4 maggio, che vedrà i valori più elevati su zone interne di Toscana, Lazio, Campania, e Isole Maggiori con massime intorno a +23/25 gradi. Punte di +26/28 gradi non escluse su Sicilia e Sardegna. Tra Martedì e Mercoledì saranno ancora le regioni centrali tirreniche, il Sud e le Isole Maggiori a vedere le temperature più elevate con valori fino a +25/26 gradi e punte oltre i +30 possibili su Sardegna e Sicilia. Temperature in aumento anche sulla Pianura Padana e fino a +24/25 gradi. Più fresco di notte e al mattino grazie alle marcate escursioni termiche specie nelle zone interne.

Svolta perturbata in Italia entro metà maggio, modelli a confronto

Un primo, lieve, cedimento dell’alta pressione africana sul Mediterraneo si avrà intorno alla metà della settimana. I massimi di pressione si sposteranno verso Mare del Nord e Isole Britanniche consentendo l’infiltrazione di correnti più fresche in quota dai quadranti settentrionali sulla nostra Penisola. Nei giorni a seguire comunque l’alta pressione dovrebbe rafforzarsi ulteriormente portando condizioni meteo stabili fino all’inizio del weekend. Già perché proprio tra Sabato e Domenica sia il modello GFS che l’europeo ECMWF mostrano un possibile peggioramento meteo. Una perturbazione atlantica potrebbe infatti arrivare sull’Europa occidentale ed essere poi agganciata da una vasta area depressionaria presente sulla Scandinavia. Si muoverebbe quindi tra Domenica e Lunedì sul Mediterraneo centrale portando piogge e temporali diffusi soprattutto al Centro-Nord.