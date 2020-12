METEO EPIFANIA – MALTEMPO anche alla fine delle feste, poi ATTENZIONE allo STRATWARMING

Potrebbe tornare la neve in pianura per CAPODANNO 2021

Una vasta area depressionaria posizionata sull’Europa centrale ed alimentata da aria più fredda di origine artica, porta condizioni meteo decisamente invernali su buona parte del vecchio continente. Questa pilota anche una serie di fronti instabili verso il Mediterraneo centrale con una serie di peggioramenti meteo da qui all’ultimo giorno dell’anno. Per la notte di Capodanno 2021 l’ultimo aggiornamento del modello GFS mostra un nuovo affondo freddo un po’ più occidentale. Questo potrebbe portare entro le prime ore di Venerdì 1 gennaio neve a quote molto basse o prossime al piano specie su Piemonte e Lombardia. Maltempo nei giorni a seguire su gran parte dell’Italia con condizioni meteo instabili probabilmente fino all’Epifania 2021.

Prima settimana di gennaio molto dinamica ma senza eccessi di freddo

Condizioni meteo estremamente dinamiche in questa ultima parte di dicembre ed è tutto dovuto ad un indebolimento del vortice polare troposferico. La forzante stratosferica invece non si è ancora manifestata ma potrebbe farlo entro la metà di gennaio. I principali modelli mostrano così anche oggi per la prima settimana di gennaio condizioni meteo spesso instabili e con clima freddo ma senza eccessi in Italia. L’alta pressione dovrebbe infatti rimanere sull’Atlantico e ogni tanto puntare anche più su verso Islanda e Groenlandia. Impulsi freddi di natura artica potrebbero dunque avere libero accesso all’Europa ed interessare anche l’Italia.

Tendenza meteo per l’EPIFANIA 2021, ultima delle festività

Dopo le abbondanti nevicate anche in pianura il maltempo continua ad interessare l’Italia e potrebbe farlo anche nel primo weekend del nuovo anno con neve anche a bassa quota. Più incerta la tendenza meteo per l’Epifania 2021 con i principali modelli che mostrano un generale addolcimento delle temperature ma con il maltempo sempre dietro l’angolo. Sia il modello GFS che l’europeo ECMWF mostrano infatti uno scivolamento verso la Penisola Iberica del vortice freddo presente sull’Europa centro-occidentale. In tal caso piogge e temporali potrebbero ancora interessare l’Italia, specie al Nord e sulle regioni tirreniche, ma in un cotesto decisamente meno freddo. Per i dettagli sull’evoluzione meteo dell’Epifania bisognerà comunque attendere i prossimi aggiornamenti.