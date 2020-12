METEO EPIFANIA – Neve a BASSA QUOTA a ripetizione nei prossimi giorni, con PERTURBAZIONI fino al termine delle festività NATALIZIE

Situazione attuale sull’italia e maltempo in vista a Capodanno

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Continuiamo a vivere condizioni meteo perturbate per gli ultimissimi giorni del mese di Dicembre 2020, con neve in montagna e piogge diffuse grazie al contributo della laguna depressionaria situata sull’Europa centrale. Attualmente i valori di pressione minima si trovano sul golfo Ligure con un minimo blando di 1003 hPa. Il corpo principale dell’area depressionaria è centrato sulla Danimarca con un minimo di 991 hPa. Ad ovest invece continua a svettare l’anticiclone Azzorriano, posizionato nel core dell’Atlantico che ha raggiunto all’altezza latitudinale della Gran Bretagna, massimi di pressione fino a 1027 hPa. Entriamo nel dettaglio delle previsioni meteo per i prossimi giorni e facciamo un riepilogo delle nevicate che si sono manifestate a ridosso dei giorni di Natale.

La neve ha fatto capolinea al nord, ecco dove

Nei giorni scorsi abbiamo potuto testimoniare le ingenti nevicate a bassa quota che hanno raggiunto moltissime località del nord Italia. Grazie all’apporto d’aria relativamente fredda, in accoppiata ad un modesto cuscinetto freddo presente al suolo moltissimi centri abitativi del settentrione sono stati nuovamente ricoperti dalla neve: su Liguria a bassa quota nel Savonese e su Genova (ma solo coreografiche). Neve anche nel Cuneese, nel Torinese, Astigiano, Alessandrino e Novarese in Piemonte; neve anche a Milano, specialmente nelle zone di periferia dove gli accumuli risultano ingenti anche sopra i 30 centimetri. Neve su Vercelli, Pavia, Piacenza, Parma, Bargamo, Brescia e Mantova. Grande escluso il Bolognese come il Veronese, mentre la neve è caduta e sta cadendo ancora su Vicentino, Trevigiano e Padovano. Questa possibilità non si esclude anche tra la notte del 31 Dicembre ed il 1 Gennaio, quando un nuovo impulso perturbato potrebbe entrare in combinazione all’aria fredda presente al suolo. Vediamo cosa potrebbe accadere!

Previsioni meteo per il periodo dell’Epifania

Come detto qui sopra la neve potrebbe tornare a posarsi sulle località del nord Italia a quote basse nel primo giorno del 2021. Grazie ad un nuovo impulso perturbato generato dalla vasta area depressionaria, la nostra penisola sarà investita dai quadranti occidentali da ingenti precipitazioni. Sul nord Italia, potrebbe tornare la neve in pianura su Piemonte, Lombardia, Emilia e Trentino Alto Adige. Tanta neve anche sull’Appennino ma da quote più elevate (all’incirca dai 1000 metri di quota). Il periodo che volge alla festività dell’Epifania potrebbe essere caratterizzato da tempo perturbato e piovoso. Infatti non si intravedono spiragli di tempo stabile nel medio termine. Generalmente il mese di Gennaio, potrebbe procedere con perturbazioni e disturbi del Vortice Polare in sede troposferica. Vediamo la possibile tendenza!