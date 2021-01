METEO EPIFANIA – Tempo INSTABILE e NEVOSO, grazie al PATTERN depressionario; ecco le previsioni

Tempo perturbato a ripetizione, la situazione attuale

Buongiorno a tutti e buon fine settimana amici del Centro Meteo Italiano! Siamo entrati in un periodo di maltempo a ripetizione, che da tempo non si verificava in questo periodo dell’anno. Tra la fine di Dicembre e l’inizio di Gennaio sono state numerosissime le perturbazioni di stampo polare che hanno coinvolto la penisola, con neve a bassa quota al nord ed importanti precipitazioni sull’Appennino centrale. Questa giornata d’inizio anno nuovo sarà caratterizzata dalla presenza di una zona depressionaria che si è centrata tra la Corsica e la Sardegna e che apporterà maltempo nonché neve anche piuttosto abbondante sui settori settentrionali pedemontani. Entriamo subito nel dettaglio e capiamo quale sarà l’entità di questo peggioramento meteo!

Neve prevista su queste zone nella giornata odierna

Nonostante le numerose nevicate che si sono verificate ad inizio mese scorso ed anche a ridosso della festività dell’Immacolata concezione, anche per questo mese di Gennaio, la precipitazione caratteristica della stagione invernale tornerà protagonista al nord. Sono attese entro la serata di oggi Sabato 2 Gennaio, accumuli abbondanti sulle Alpi occidentali: i settori favoriti saranno le Alpi marittime d’Imperiese e Cuneese, il Monviso, le Alpi Cozie, Graie e Pennine; non mancherà la neve sull’Appennino Ligure, e sul versante settentrionale del Piemonte dove gli accumuli risulteranno altrettanto abbondanti. Accumuli compresi tra i 30 ed i 60 centimetri tra Lombardia, Veneto e Friuli meno interessati dalle precipitazioni (anche se di poco). Entro la prossima settimana conteremo ancora numerose perturbazioni, con un Epifania che con molta probabilità risulterà perturbata. Ecco perché.

Previsioni inizio Gennaio fino all’Epifania

Come anticipato nel precedente paragrafo, grazie ad una laguna depressionaria che si è instaurata da una decina di giorni sull’Europa centro-occidentale, il quadro meteorologico sembra essere segnato per i prossimi giorni. Fino all’Epifania infatti si susseguiranno numerose perturbazioni, con apporto di freddo e maltempo sull’Italia. Si tratterà di eventi molto similari fra di loro, visto che saranno generati dalla stessa massa d’aria presente da più tempo in sede europea. Questo “pattern” è stato permesso da una poderosa risalita dell’anticiclone azzorriano che si è innalzato raggiungendo l’Islanda, determinando un disturbo piuttosto importante per il Vortice Polare. Le tendenze attuali, basate sugli ultimi aggiornamenti modellistici prevedono un proseguo di Gennaio volto ad un abbondanza di precipitazioni e ad una dinamicità, di altre epoche. Vediamo le ultime notizie a riguardo.