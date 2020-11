METEO – Esonda l’Esaro a Crotone, a rischio altri due corsi d’acqua; il Sindaco: “Rimanete a casa”

Maltempo estremo sulla Calabria jonica, oltre 200 millimetri in mezza giornata a Crotone

Il maltempo è tornato negli ultimi giorni a colpire l’Italia e lo sta facendo in maniera particolarmente intensa. In particolare sulla Calabria jonica dove è dalle prime ore della notte di oggi che si susseguono fenomeni anche a tratti violenti con la località più colpita che sembra essere in maniera piuttosto evidente Crotone, dove ingenti sono stati i disagi e i danni relativi all’instabilità. Gli accumuli qui infatti superavano i 200 millimetri già questa mattina.

Nelle prossime ore in arrivo nuovi nubifragi

L’ondata di maltempo non è però finita qui, poiché nelle prossime ore le piogge potrebbero subire una nuova intensificazione. In realtà l’instabilità nelle ultime ore si era solamente attenuata, con rovesci sempre presenti ma a carattere decisamente più debole rispetto alla prima metà di giornata. In serata invece le condizioni perturbate potrebbero acuirsi ulteriormente con l’arrivo di nuovi nubifragi che colpiranno principalmente sempre la Calabria jonica.

Esondato l’Esaro a Crotone ed altri 2 sarebbe a rischio

Il maltempo continua a non lasciare tregua alla Calabria jonica e in particolare alla città di Crotone che ha ormai raggiunto i 260 millimetri dalla mezzanotte. Le incessanti piogge hanno fatto sì, come scritto in precedenza, che i danni e i disagi sulla località pitagorica fossero ingenti. I Vigili del Fuoco sono in azione e, in alcuni casi, salvano le persone intrappolate gettandosi dagli elicotteri. Stando a ciò che si apprende dal sito “laprovinciakr.it” l’Esaro sarebbe esondato e altri 2 corsi d’acqua sarebbero a rischio esondazione. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI CROTONE, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.