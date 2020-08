METEO – ESPLODE l’AUTUNNO per SETTEMBRE, dominio temporalesco sull’ITALIA? Ecco la tendenza

Stando ai principali centri di calcolo l’estate sembra accusare la botta e, sebbene nella prima decade di settembre l’Alta pressione provi a prendere il possesso del Mediterraneo, essa verrà costantemente disturbata dalla presenza di flussi più freschi e instabili provenienti dai quadranti settentrionali. Non solo, perché stando alle ultimissime emissioni modellistiche del modello fisico-matematico americano GFS, per la seconda decade andrebbe prospettandosi un nuovo affondo perturbato, piuttosto simile a quello che sta interessando l’ Italia in queste ore, ma più incisivo.

Dopo aver duramente colpito le zone della Lombardia orientale nella giornata di ieri e in particolare Brescia e il bresciano , nel corso di questo pomeriggio sono state invece nel mirino del maltempo quelle occidentali. Più specificamente, un nubifragio avrebbe colpito la città di Milano non mancando di portare danni e disagi sul capoluogo lombardo, relativo soprattutto ai diversi alberi caduti e agli allagamenti. Spiccata instabilità che ha interessato soprattutto le zone settentrionali della città meneghina stando a quanto riporta il sito “tgcom24.mediaset.it” e, con maggior precisione, le aree tra Sesto San Giovanni e Monza.

Una violenta ondata di maltempo sta letteralmente flagellando gran parte del nord Italia già dalla giornata di ieri. Da oggi però, le condizioni di maltempo appaiono nettamente più estese e diffuse rispetto a quanto riscontrato ieri, ma i fenomeni colpiscono ugualmente in maniera a tratti violenta. Nel mirino del maltempo c’è soprattutto il Piemonte, in particolare l’alessandrino dove è esondato un torrente e il novarese dove una chiesa è stata allagata nell’esercizio delle sue funzioni religiose . Ma l’instabilità ha colpito e colpisce duramente anche altre zone delle regioni settentrionali.

Presto ancora per entrare nel dettaglio

E’ ancora presto però per entrare così tanto nel dettaglio in quanto il peggioramento deve venire in primo luogo confermato e questo può accadere solo a pochi giorni dal target selezionato. Pertanto, data l’elevata distanza temporale ci riserviamo di non dare nulla per certo. Tuttavia, sembra proprio che l’autunno voglia approfittare del momento di difficoltà dell’estate, grazie ad un flusso atlantico in costante abbassamento verso il continente europeo.