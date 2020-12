METEO – ESPLODE l’INVERNO con MALTEMPO e NEVE ancora a BASSA QUOTA, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile

Piogge e nevicate a quote basse sui settori centrali

Dopo aver interessato la pedemontana emiliana nella giornata di ieri, le condizioni meteo appaiono prettamente invernali anche sulle regioni centrali quest’oggi, grazie allo scivolamento del fronte freddo della perturbazione tutt’ora in atto al centro-sud. Mentre al meridione si segnalano piogge sparse e nevicate a quote di montagna, sui settori centrali in particolare dei settori adriatici nelle prossime ore sono attese nevicate fino a quote di bassa collina e precisamente fin sui 300/400 metri.

Esplode l’inverno, neve a quote basse anche nelle prime ore di domani

Sebbene con fenomeni in graduale esaurimento con cessazione prevista entro la tarda mattinata, nelle prime ore della notte di domani domenica 27 dicembre i settori adriatici centrali, specie quelli abruzzesi, avranno ancora a che fare con nevicate a bassissima quota e intorno ai 300/400 metri. Successivamente il fronte di maltempo si sposterà sulle regioni meridionali dove provocherà della residua instabilità, in particolare su Calabria e Sicilia tirrenica, ma anche in Basilicata e Puglia, dove non si escludono fenomeni localmente intensi soprattutto sul Gargano. In serata primi effetti di un impulso polare con primi rovesci e acquazzoni sui settori nordoccidentali, nevosi a partire dagli 800/900 metri sulla Liguria. PER LE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia, con quantitativi cumulati moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sul resto del Sud, su Molise, Abruzzo e Marche meridionali, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati su Sicilia settentrionale, Calabria, Basilicata, zone orientali della Campania, Molise e Abruzzo meridionale; dalla serata deboli sparse, a prevalente carattere nevoso fino a quote basse, su Liguria, Valle d’Aosta, Piemonte occidentale e settentrionale, Lombardia settentrionale, alta Toscana ed Appennino Emiliano. Nevicate: al di sopra di 500-800m su rilievi di Abruzzo e Molise, con apporti al suolo moderati, in esaurimento pomeridiano; al di sopra di 800-1000m sui rilievi appenninici meridionali, con apporti al suolo da deboli a moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in locale sensibile calo su tutta la Penisola; massime in locale sensibile calo sulla Pianura Padana. Venti: forti da nord-ovest sulle due Isole maggiori, con raffiche di burrasca; localmente forti settentrionali sulle regioni centro-meridionali peninsulari e sull’alto Adriatico. Mari: generalmente molto mossi tutti i bacini, fino ad agitati i bacini circostanti la Sardegna e lo Stretto di Sicilia; moto ondoso in temporaneo calo sui bacini settentrionali. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.