METEO – ESTATE 2020 alle porte: dal 1 GIUGNO parte la stagione più calda secondo il calendario meteorologico, quale tendenza?

Meteo: Anticiclone delle Azzorre sull’Italia

Quella di oggi sarà una giornata caratterizzata dal bel tempo da nord a sud sul Paese, clima tipicamente primaverile con le temperature in aumento ma contenute nella media di riferimento. Anche nei prossimi giorni avremo condizioni meteo in prevalenza stabili eccetto qualche disturbo tra domani notte e la prima parte della giornata di Domenica con piogge o temporali sulle regioni settentrionali e sulle Marche. Specialmente sulle regioni tirreniche si faranno sentire gli effetti dell’Anticiclone delle Azzorre in espansione sull’Europa, bel tempo e temperature in aumento fino a +30°C.

Situazione meteo in Italia

Anticiclone delle Azzorre in estensione dalla sua sede di origine verso l’Europa centrale attraverso l’Italia con valori di pressione massimi intorno a 1025 hPa. La fase 2 per l’emergenza da covid-19 procederà pertanto con il sole e il clima quasi estivo. Il mese di Maggio pertanto passerà in archivio senza grandi sorprese, sole prevalente salvo qualche temporale tipico del periodo specie sulle Alpi, Prealpi, Appennino e settori adiacenti. Clima tipicamente primaverile con le temperature contenute per lo più nella media di riferimento. Quale tendenza meteo per l’inizio dell’Estate 2020?

Tendenza meteo per i primi giorni di Giugno

Stando al calendario meteorologico in data 1 Giugno entrerà la stagione estiva mentre il calendario astronomico rimanda di 3 settimane questo passaggio. Come detto in precedenza, l’anticiclone delle Azzorre dominerà lo scenario meteo sull’Europa e in Italia durante l’ultima decade di Maggio con sole prevalente salvo qualche temporale pomeridiano, tuttavia esso potrebbe lasciare il posto alle correnti perturbate e più fredde dal nord-Atlantico proprio a ridosso dell’inizio dell’ Estate meteorologica e favorire così il ritorno del maltempo soprattutto al nord Italia con piogge, temporali e grandine. Evoluzione meteo ancora soggetta a incertezza visto la distanza temporale.