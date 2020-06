METEO – ESTATE avanti tutta in ITALIA, ecco dove farà più caldo nei prossimi giorni

Estate finalmente in arrivo sempre più sole e sempre più caldo in Italia

Giornata di Sabato 20 giugno, solstizio d’estate, che ha visto già un netto miglioramento delle condizioni meteo in Italia anche se non sono mancati locali temporali. L’alta pressione delle Azzorre, ma con una componente di matrice africana si va ora rinforzando sull’Europa centro-occidentale portando finalmente avanti l’estate. La prima parte della prossima settimana vedrà così i massimi dell’anticiclone salire fin verso la Scandinavia portando tempo più stabile anche sul Mediterraneo centrale. Solo al Sud avremo ancora qualche nota d’instabilità con la possibilità di temporali pomeridiani localmente anche intensi. Come anticipato anche nei giorni scorsi, l’ultima decade di giugno vedrà comunque nel complesso condizioni meteo più estive ma senza un anticiclone stabile restano molti dubbi per l’avvio di luglio.

Temporali e acquazzoni, ecco dove e su quali zone nei prossimi giorni

Già nel pomeriggio odierno l’instabilità si farà sentire con sviluppo di acquazzoni e temporali a partire già dalle prime ore pomeridiane specie sull’Appennino centro-meridionale. Saranno infatti le regioni del Centro-Sud a sperimentare una maggiore instabilità mentre al Nord i fenomeni saranno isolati e per lo più sulle Alpi. Lunedì 22 giugno con condizioni meteo in prevalenza asciutte e soleggiate al Centro-Nord mentre le correnti più fresche in quota porteranno qualche pioggia sparsa al Sud Italia in un contesto termico anche relativamente fresco per il periodo. Per i restanti giorni della settimana il rinforzo dell’anticiclone dovrebbe relegare i fenomeni per lo più alle aree alpine e appenniniche lasciando spazio a sole e caldo altrove. Qualche dubbio in più viene posto comunque dal modello europeo che mostra una goccia fredda pericolosamente vicina all’Italia nella seconda parte della settimana.

Valori finalmente estivi con termometri che non faticheranno a superare i +30 gradi

Temperature localmente superiori ai +30 gradi anche nelle prossime ore soprattutto su Pianura Padana, zone interne tra Lazio e Campania e sulle Isole Maggiori. La prima metà della settimana vedrà condizioni meteo tipicamente estive ma di un’estate che forse è stata dimenticata. Le temperature risulteranno infatti in media su buona parte della Penisola o anche di poco al di sotto al Sud. Un’ondata di caldo potrebbe iniziare dal prossimo weekend ma fino ad allora solo caldo normale per il periodo. Temperature fino a +32/34 gradi sulla Pianura Padana e nelle zone interne del Centro-Sud con punte localmente superiori su Puglia, Sicilia e Sardegna. Al caldo di giorno seguiranno minime più contenute con un po’ di fastidio notturno solo nelle grandi città.