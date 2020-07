METEO ESTATE 2020- CALDO africano in arrivo sull’ITALIA, inizia la scalata verso i +40°C!

Meteo in miglioramento sull’Italia, pressione in aumento

Meteo – Buongiorno e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! L’intensa ondata di maltempo , che ha colpito con nubifragi e grandinate diverse regioni del centro-nord Italia, è ormai alle spalle; l’allontanamento verso i Balcani dell’ansa depressionaria, sta determinando un deciso aumento della pressione sul Mediterraneo centrale, stabilizzando il tempo su gran parte dell’Italia, salvo residui disturbi. Nel contempo prosegue l’attività depressionaria alle alte latitudini europee, ma in graduale indebolimento nei prossimi giorni, quando un vasto campo anticiclonico riuscirà ad abbracciare gran parte delle Nazioni centro-meridionali europee con caldo in deciso aumento.

Oggi residua instabilità sull’Italia

Meteo – Come anticipato, le condizioni meteorologiche sono in deciso miglioramento sull’Italia, grazie al rapido allontanamento verso i Balcani dell’ansa depressionaria che nella giornata di ieri ha determinato condizioni localmente di forte maltempo. La pressione è in graduale aumento da ovest, con il tempo che attualmente si presenta mediamente stabile sull’Italia, salvo locali acquazzoni tra Molise e Puglia garganica; tuttavia nella seconda parte di giornata una residua attività temporalesca potrà svilupparsi a ridosso dell’Appennino centro-meridionale, con fenomeni in estensione alle zone interne della Campania, Puglia fino a raggiungere le coste ioniche della Basilicata e del tarantino. Occasionali, ma brevi, acquazzoni non sono esclusi a ridosso delle Alpi e Prealpi; bello con clima estivo in pianura e lungo le coste.

Meteo estivo la prossima settimana, arriva l’anticiclone africano!

Il mese di luglio 2020 potrebbe chiudere sull’Italia con la prima vera ondata di caldo della stagione estiva. Le condizioni meteorologiche volgeranno verso un ulteriore miglioramento sull’Italia nel corso di questo weekend, con tempo prevalentemente soleggiato nella giornata di domenica. Un campo altopressorio, infatti, tenderà gradualmente a guadagnare terreno sul bacino del Mediterraneo centrale, abbracciando nei prossimi giorni gran parte delle nazioni centro-meridionali europee. L’alta pressione tenderà nel corso della prossima settimana ad assumere anche una componente subtropicale, grazie al contributo di masse d’aria molto calde dal nord Africa; un’intensa ondata di caldo raggiungerà l’Italia nei prossimi giorni, quando si potranno localmente sfiorare i +40°C! Vediamo nella prossima pagina maggiori dettagli sull’ondata di caldo in arrivo per la prossima settimana.