METEO ESTATE 2020 – CALDO e BEL TEMPO decollano in ITALIA, ma attenzione a nuovi BREAK TEMPORALESCHI

Meteo stabile sull’Italia, con caldo in aumento

Meteo – L’estate 2020 inizia a far sul serio sull’Italia, dopo un avvio dal punto di vista meteorologico decisamente sottotono. L’espansione lungo i paralleli dell’anticiclone delle Azzorre e la graduale risalita verso nord dell’alta pressione subtropicale, stanno favorendo una fase decisamente più stabile e calda sull’Italia, specie centro-meridionale e sulle due Isole Maggiori. Residui temporali potranno attardarsi tra oggi e la giornata di domani su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Pianura Padana le condizioni meteo appaiono decisamente più estive rispetti ai giorni scorsi. Nei prossimi giorni è atteso un’ulteriore aumento delle temperature, con picchi di quasi +40°C, vediamo nel prossimo paragrafo dove.

Meteo estate 2020, ondata di caldo in arrivo con picchi di oltre +35°C

Meteo – Inizia la scalata verso i +40°C in Italia a causa dell’affermazione di un campo anticiclonico con parziale contributo di masse d’aria calde di estrazione subtropicale. Farà caldo già dalla giornata odierna, quando si potranno toccare i +35°C sull’Emilia ed occasionalmente nelle zone interne delle due Isole Maggiori; massime oltre i +30°C su gran parte del resto d’Italia. Nella prima parte della prossima settimana l’alimentazione calda subirà un’ulteriore accentuazione, con isoterme a 850 hPa previste per la giornata di giovedì 2 luglio fino a +24/+25°C sulle due Isole Maggiori. L’Italia, quindi, dovrà fare i conti con un’ondata di caldo per i prossimi 4-6 giorni; le regioni che risentiranno maggiormente dell’aumento termico saranno l’Emilia, la Puglia, la Basilicata, la Calabria e le due Isole Maggiori, dove entro giovedì i valori diurni potranno toccare i +36/+38°C. Non si escludono picchi vicino ai +40°C sul Tavoliere e zone interne della Sicilia. Afa che tenderà ad aumentare in Pianura Padana e lungo le coste per un graduale incremento dei tassi d’umidità.

Estate dinamica, dopo il caldo possibile break temporalesco

Meteo – L’estate 2020 potrebbe essere decisamente più dinamica rispetto agli anni passati; l’Italia, al momento si trova sul bordo orientale dei massimi pressori, spesso posizionati sulle Nazioni sudoccidentali europee. In tal modo non sarà raro che il passaggio di fronti perturbati sul centro europa riusciranno in alcuni casi a valicare l’Arco Alpino, portando break temporaleschi su molte regioni. Analizzando i principali modelli matematici, dopo l’ondata calda attesa fino ai primi giorni di luglio, un cavo d’onda riuscirà ad insinuarsi all’interno del campo anticiclonico riportando condizioni di instabilità ed un calo delle temperature attorno al 4-6 luglio. Ma come proseguirà l’estate? vediamo le ultimissime nella prossima pagina.