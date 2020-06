METEO ESTATE 2020 – CALDO in arrivo con TEMPERATURE oltre i +30°C, ma attenzione ai TEMPORALI

Meteo Estate 2020 con l’arrivo del primo caldo di stagione

La giornata odierna decreta l’avvio ufficiale anche della stagione estiva astronomica, grazie al solstizio d’estate previsto per le 23:43 ora italiana. Le condizioni meteo fin qui sono state decisamente poco estive sull’Italia, con un mese di giugno che chiuderà con un surplus pluviometrico su molte regioni d’Italia e con temperature attorno le medie del periodo se non localmente al di sotto. Tuttavia il mese di giugno potrebbe essere caratterizzato nella sua ultima parte da un’ondata di caldo, specie per le regioni centro-settentrionali e la Sardegna. Non farà solo caldo, rovesci e temporali potranno rinnovarsi a ridosso dei settori montuosi, interessando le adiacenti aree di pianura durante il pomeriggio, specie del centro-sud. Vediamo nel prossimo paragrafo i dettagli dell’evoluzione meteo dell’estate 2020 per i prossimi giorni.

Deciso aumento delle temperature, già attesi +30°C da domani

Meteo Estate 2020 – La lunga fase di maltempo che ha caratterizzato gran parte del mese di giugno, sembrerebbe prendersi una pausa nel corso dei prossimi giorni, specie sulle regioni settentrionali. Il consolidamento dell’alta pressione sull’Europa centro-occidentale, riuscirà a proteggere anche pare dell’Italia da eventuali minacce perturbate; in particolare le regioni che subiranno i maggiori effetti dell’anticiclone saranno quelle settentrionali, la Sardegna e le centrali tirreniche, dove già da domani si potranno localmente raggiungere i +30°C. Il caldo la farà da padrone anche nella prima parte della prossima settimana, quando un maggior contributo subtropicale potrebbe fare lievitare le colonnine di mercurio localmente fino a +35°C.

Caldo con temperature fino a +35°C, ma non sarà record

La prima ondata di caldo della stagione raggiungerà l’Italia a partire dalla giornata di domani, quando già sulla Pianura Padana, così come nelle zone interne del Lazio, si potranno toccare localmente i +30°C. Isoterme a 1500/1600 metri attese fino a +16/+17°C al Nordovest con punte di +18°C sull’Arco Alpino occidentale, favoriranno un ulteriore aumento delle temperature ad inizio settimana, quando non si escludono locali punte di +33/+35°C sulle pianure tra basso Piemonte, Emilia e bassa Lombardia; picchi di +35°C anche in Sardegna, mentre andrà meglio all’estremo Sud, marginalmente interessato da una residua circolazione orientale limitando i picchi di caldo. Tali valori non saranno di certo eccezionali e risulteranno in linea con una normale ondata di caldo estiva, ma sicuramente potranno essere maggiormente percepiti inizialmente, in seguito alla lunga fase fresca da cui veniamo.