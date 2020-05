METEO: ESTATE 2020, avanza l’incubo siccità in ITALIA già da MAGGIO, torneranno le piogge?

Meteo Italia: Anticiclone africano avanti tutta

La Primavera iniziata a stento negli ultimi giorni di Marzo con irruzioni di gelo e neve fino in pianura su gran parte dell’Italia, ha subito mostrato il suo lato migliore con gli anticicloni prevalenti salvo parentesi perturbate specie sulle regioni settentrionali. Adesso è la volta dell’Anticiclone Africano a far parlare di se in Italia, specie al centro sud dove le temperature oltrepassano la media di riferimento anche di 10°c e sfiorano già i 40°c sulla Sicilia come fosse piena Estate. Solo sulle regioni più settentrionali d’Italia le condizioni meteo si mantengono instabili con piogge e temporali in successione.

Estate in Italia con temperature oltre la media anche di 10°c

Gran freddo e maltempo invernale su gran parte dell’Europa in questi ultimi giorni, gran caldo e in prevalenza bel tempo sul Mediterraneo centrale, quindi sull’Italia. Solo sulle regioni più settentrionali la primavera sta facendo il suo corso con piogge e temporali tipici della stagione. Al centro e soprattutto al sud già si intravede lo spettro della siccità in vista della stagione più calda dell’anno. Piogge scarse o addirittura assenti nelle ultime settimane e gran caldo con i primi incendi che si verificano sulla Sicilia. Torneranno le salutari piogge nei prossimi giorni di Maggio?

Tendenza Meteo fase 2 di Maggio

La Fase 2 iniziata il 4 di Maggio procede con il maltempo sulle regioni settentrionali, variabilità per lo più asciutta sulle regioni centrali, sole al sud. Condizioni meteo tipicamente estive su Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata dove le temperature supereranno ancora i 35°c sulle aree depresse e più lontane dalle coste mentre gli incendi inizieranno a preoccupare la popolazione. L’Anticiclone africano dominerà incontrastato sul Mediterraneo centro-orientale ma la circolazione di bassa pressione attualmente sulla penisola iberica potrebbe avvicinarsi gradualmente all’Italia e durante la prossima settimana avvertiremo un cambiamento meteo con il maltempo di ritorno non solo al nord Italia.