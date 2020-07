METEO – ESTATE 2020 dinamica in ITALIA con l’altalena termica, ondate di calore e temperature fresche nel proseguo della stagione

Meteo Luglio: altalena termica in Italia

Crollo delle temperature anche di 10°c nelle ultime ore su molte regioni d’Italia con le correnti fredde dai quadranti settentrionali. A risentirne maggiormente del calo delle temperature sono le regioni settentrionali, regioni interne peninsulari e il versante adriatico, meno interessato invece il versante tirrenico dove anche oggi le temperature raggiungeranno facilmente i 30°c, come nel caso della città di Roma. Durante i prossimi giorni le condizioni meteo in Italia si manterranno stabili con le correnti settentrionali prevalenti e con il clima caldo ma non afoso.

Tendenza meteo per il proseguo dell’Estate 2020

Estate 2020 caratterizzata da sole e caldo a tratti anche afoso finora con l’anticiclone afro-azzorriano dominante in Italia, solo sulle regioni settentrionali abbiamo registrato qualche temporale anche intenso. La seconda e terza decade del mese di Luglio potrebbe procedere con le correnti settentrionali prevalenti in Italia e clima caldo ma in gran parte gradevole. Entriamo nel vivo della stagione estiva e sull’Italia troviamo condizioni meteo stabili e clima ideale per le vacanze al mare, anche il mese di Agosto potrebbe trascorrere con clima caldo ma senza pericolosi eccessi.

Situazione temperature del mar Mediterraneo

Salvo che per qualche mareggiata lungo le coste esposte alle correnti settentrionali, le condizioni delle acque del Mediterraneo risultano favorevoli per le vacanze estive con le temperature superficiali complessivamente abbastanza calde e con valori oltre la media di riferimento, specialmente in Adriatico, Ionio e Tirreno meridionale si arriva e oltrepassano i 25°c. Acque relativamente più fresche invece in Sardegna, Liguria e Toscana. Le condizioni meteo risulteranno ancora favorevoli lungo tutte le coste italiane del Mediterraneo per una bella vacanza al mare e le temperature delle acque superficiali saranno ancora gradevoli con valori compresi tra i 24°c e i 27°c.