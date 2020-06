METEO – ESTATE 2020 in affermazione sull’ITALIA, ma permane il rischio TEMPORALI nelle prossime ore su queste zone!

Meteo Estate 2020 in affermazione sull’Italia, ma permane qualche disturbo

Meteo – La stagione estiva tende a prendere le redini del gioco sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale, dopo un avvio decisamente sottotono. Le condizioni meteo, infatti, risultano decisamente stabili e con caldo in accentuazione su gran parte dell’Italia grazie ad un campo barico alto e livellato attorno ai 1015 hPa; le perturbazioni atlantiche sono costrette in tal modo a transitare a latitudini più settentrionali, anche se riusciranno almeno in parte a lambire l’estremo nord Italia. L’alta pressione non riuscirà a proteggere totalmente il Bel Paese, con infiltrazioni umide che riusciranno nelle prossime ore a rinnovare qualche temporale. Vediamo nel dettaglio le aree coinvolte dai temporali nelle prossime ore.

Meteo – Come anticipato, nonostante il sole splende su gran parte delle regioni, tra il pomeriggio e la prima serata acquazzoni e temporali potranno interessare alcune regioni. In particolare gli addensamenti attualmente già presenti lungo l’Arco Alpino centro-occidentale ed il Piemonte, sono un chiaro sintomo di masse d’aria più umide in transito su tali settori; nel corso del pomeriggio nubi convettive tenderanno a formarsi sui settori montuosi del centro-nord, a cui faranno seguito acquazzoni e temporali in particolare lungo l’Arco Alpino, le Prealpi ed occasionalmente sui settori montuosi compresi tra l’Abruzzo e l’Appennino Umbro-Marchigiano. I fenomeni potranno estendersi ai settori di pianura del Piemonte, coinvolgendo anche la città di Torino, risultano localmente di forte intensità.

Lunedì perturbazione atlantica lambisce il nord Italia

Meteo – Temporali ed acquazzoni che tenderanno a rinnovarsi anche durante le ore pomeridiane di domani, domenica 28 giugno, sostanzialmente sulle medesime aree. Nella giornata di lunedì una perturbazione atlantica, collegata ad una vasta area di bassa pressione in transito tra Gran Bretagna e Mar del Nord, riuscirà a lambire parte del nord Italia; nuvolosità attesa in aumento su tutte le regioni settentrionali con alternanza di nubi a schiarite fin dal mattino, con piogge estese lungo l’Arco Alpino e Prealpino. Temporali anche di forte intensità non si escludono dapprima sull’alta Lombardia, in rapido trasferimento verso il Trentino Alto-Adige ed i settori settentrionali veneto-friulani. Bel tempo e clima estivo al centro-sud ed Isole Maggiori. Caldo in deciso aumento con massime oltre i +35°C ad inizio luglio, vediamo i dettagli nella prossima pagina.