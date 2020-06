METEO ESTATE 2020: sole e CALDO diventano protagonisti, ma per ora niente temperature RECORD

Estate avanti tutta per ora con sole e caldo in aumento un po’ ovunque

L’alta pressione domina sull’Europa dal Mediterraneo alla Scandinavia con valori di pressione al suolo fino a 1025 hPa. Condizioni meteo che però risultano instabili sull’Europa centrale a causa di una piccola goccia d’aria fredda in quota che porta qualche temporale anche sulle nostre regioni di Nord-Est. Caldo in generale aumento sull’Italia nel corso dei prossimi giorni con temperature che entro l’inizio di luglio dovrebbero portarsi anche di qualche grado al di sopra delle medie. Aggiornamenti dei modelli che mostrano anche per l’ultimo weekend di giugno condizioni meteo per lo più stabili e con clima tipicamente estivo. Attenzione solo allo sviluppo di temporali pomeridiani sull’arco alpino. L’estate 2020 proseguirà dunque senza particolari intoppi e non si prevedono al momento forti ondate di caldo con temperature da record.

Meteo weekend: l’estate sale in cattedra, temporali pomeridiani solo sui monti

Tra Sabato e Domenica l’alta pressione si estenderà dal vicino Atlantico al Mediterraneo regalando condizioni meteo da piena estate all’Italia. Sia nella giornata di Sabato 27 che poi in quella di Domenica 28 il sole sarà prevalente su buona parte della Penisola. Occorrerà comunque prestare attenzione allo sviluppo di temporali pomeridiani soprattutto sull’arco alpino ma localmente anche sull’Appennino centrale. I temporali pomeridiani in sviluppo sulle Alpi potrebbero sconfinare tra tardo pomeriggio e sera anche verso le pianure adiacenti. Caldo moderato sull’Italia con temperature massime fino a +33/35 gradi nella giornata di Sabato. Domenica punte di +32/34 gradi sulla Pianura Padana e nelle zone interne del Centro. Massime localmente superiori ai +35 gradi sulle zone interne di Puglia, Sicilia e Sardegna.

Inizio di luglio con temporali e nubifragi più probabili specie al Nord

Prossima settimana inizia il luglio, mese centrale dell’estate, e il modello GFS mostrano anche oggi la possibilità di un incremento dell’attività temporalesca specie sulle regioni del Nord Italia. Come detto fino al weekend condizioni meteo per lo più stabili con fenomeni relegati prevalentemente sui monti. Negli ultimi giorni di giugno il modello GFS mostra ancora un campo di alta pressione di matrice afro-azzorriana proteggere buona parte del Mediterraneo centro-occidentale portando clima estivo con sole e caldo prevalenti. Per l’inizio di luglio il flusso atlantico potrebbe gradualmente tornare ad abbassarsi portando quindi temporali sempre più frequenti sulle regioni del Nord Italia. Non esclusa una maggiore ondulazione a seguire con fase di maltempo anche al Centro-Sud ma la distanza temporale è ancora decisamente troppo elevata.