METEO ESTATE 2020 – TEMPORALI e GRANDINE nelle prossime ore, poi arriva l’ANTICICLONE ma con nuove perturbazioni in agguato

Meteo tra temporali e grandinate nelle prossime ore

Meteo – L’estate 2020 continua ad essere caratterizzata da condizioni meteo decisamente dinamiche sull’Italia. Dopo l’ondata di caldo che ha interessato nei giorni scorsi parte dell’Italia, con picchi di quasi +40°C all’estremo sud, una goccia fredda giunta nella giornata di ieri ha riportato condizioni meteo a tratti perturbate. Temporali e grandinate hanno colpito diverse regioni del nord Italia nelle ultime ore creando seri disagi ed allagamenti; nelle prossime ore l’area instabile scivolerà lungo lo stivale, determinando un deciso e rapido peggioramento su gran parte del centro-sud. Temporali e grandinate interesseranno nelle prossime ore praticamente tutte le regioni Peninsulari, mentre un miglioramento si osserverà al nord.

Domani residui temporali al sud, caldo e stabile al centro-nord

Meteo estate 2020 – La goccia fredda tenderà a scivolare rapidamente verso sud-sudest, agendo nella giornata di domani sul mar Ionio. Le condizioni meteo, quindi, volgeranno verso un rapido miglioramento sulle regioni centro-settentrionali, dove prevarranno le schiarite per l’intera giornata e le temperature massime si porteranno diffusamente al di sopra dei +30°C. La lacuna barica in azione sul mar Ionio penalizzerà ancora le condizioni meteorologiche dell’estremo sud, dove acquazzoni e temporali potranno insistere nella prima parte del giorno tra Calabria, Basilicata, bassa Campania e Sicilia centro-orientale. Inizio della prossima settimana decisamente stabile su tutte le regioni, per un ulteriore aumento del campo barico da ovest, salvo qualche disturbo a ridosso delle Alpi e Prealpi centro-orientali.

Meteo prossima settimana tra anticiclone e nuovi disturbi

La prossima settimana potrebbe essere caratterizzata dal ritorno dell’alta pressione su parte del bacino del Mediterraneo, stabilizzando le condizioni meteo anche su gran parte dell’Italia. Il tempo si manterrà stabile in a particolare al centro-sud e sulle due Isole Maggiori, dove il sole ed il caldo estivo potrebbero essere i principali protagonisti lungo le coste ed i settori di pianura; qualche addensamento a ciclo diurno potrà svilupparsi a ridosso dei settori montuosi, ma con basso rischio di fenomeni. Le regioni settentrionali, invece, rimarranno sempre sotto il tiro delle umide ed instabili correnti atlantiche; i massimi pressori, infatti, rimarranno ad ovest dell’Italia, favorendo l’intrusione di masse d’aria relativamente instabili in grado di rinnovare l’alternanza tra fasi più stabili e calde ad altre piovose e più fresche, specie sui settori a nord del Po. Mese di luglio che in questa prima parte sembrerebbe aver mantenuto la stessa dinamicità di giugno, ma come proseguirà l’estate 2020? Vediamo insieme nella prossima pagina.