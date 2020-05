METEO: ESTATE a maggio, super anticiclone verso l’Europa, quale tendenza per giugno 2020 in Italia?

Super anticiclone di fine maggio sull’Europa, ancora incertezze per l’Italia

Netto peggioramento delle condizioni meteo in Italia nelle prossime ore con maltempo che porterà anche temporali intensi con possibilità di grandinate. Il tutto a causa di una goccia fredda in transito sul Mediterraneo centrale la quale si allontanerà solo sul finire della settimana. Si avvicina intano a gran passi l’estete 2020, della quale termicamente parlando abbiamo già avuto un assaggio. Secondo le ultime tendenze meteo, la prossima settimana potrebbe vedere una nuova espansione di un super anticiclone verso l’Europa centro-occidentale. Questo dovrebbe interessare anche l’Italia portando tempo stabile, sole e clima caldo ma con alcune eccezioni. Sarà infatti da monitorare la posizione dell’anticiclone perché con l’Italia sul fianco orientale il transito di correnti fresche in quota potrebbe anche dar luogo ad un’intensa attività temporalesca di stampo pomeridiano.

Netto miglioramento meteo a partire dal weekend, caldo in aumento

L’aggiornamento del modello GFS mostra per il prossimo weekend l’espansione di un vasto campo di alta pressione di origine azzorriana dalla sua sede naturale verso l’Europa centro-occidentale. Tale anticiclone avrebbe anche una componente africana in grado dunque di portare temperature al di sopra delle medie soprattutto sull’Europa occidentale. Condizioni meteo in netto miglioramento sull’Italia dove il sole sarà prevalente ad eccezione di qualche temporale o acquazzone pomeridiano specie sui rilievi interni. A seguire, sempre il modello americano, ci mostra condizioni da piena estate su buona parte dell’Europa con un super anticiclone disteso su metà del vecchio continente. Condizioni meteo instabili o perturbate solamente su Islanda, Scandinavia e Mediterraneo orientale. Questo vasto e robusto anticiclone potrebbe durare tra alti e bassi fino agli ultimi giorni di maggio.

Maltempo sull’Italia con temporali e nubifragi per l’azione di una goccia fredda

Martedì 19 maggio che vedrà il transito sul Mediterraneo centrale di una goccia fredda con associato un minimo di pressione al suolo. Molte nuvole sull’Italia con piogge e temporali che interessano soprattutto Piemonte, Liguria, Toscana e Sardegna. Nel pomeriggio condizioni meteo instabili su buona parte del Centro-Nord con piogge e acquazzoni sparsi, anche a carattere di temporale specie su Triveneto, Emilia Romagna, zone interne del Centro e Sardegna. Tra la sera e la notte il maltempo insiste sull’Adriatico con piogge sparse dalla Romagna alla Puglia. Ancora tempo instabile Mercoledì 20 maggio in particolare al Centro-Sud dove saranno possibili temporali anche intensi specie nelle zone interne di Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna. Condizioni meteo più asciutte invece al Nord con ampie schiarite. Tra Giovedì e Venerdì goccia fredda in allontanamento verso la Grecia e maltempo in attenuazione.