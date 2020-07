METEO: ESTATE a pieno regimo con un’ONDATA di CALDO in arrivo in tutta ITALIA, ecco la tendenza per AGOSTO

Meteo: entriamo nel vivo dell’Estate 2020

Pochi giorni alla fine del mese di Luglio con le temperature che tenderanno ad aumentare ad oltranza sull’Italia fino a sfiorare i 40°c in alcune regioni e città. Entriamo nel vivo dell’Estate 2020 e come da statistica il clima in tutta Italia si fa piuttosto caldo e purtroppo anche afoso. L’anticiclone africano finora abbastanza pigro, tenderà ad espandersi ulteriormente sul Mediterraneo e sull’Italia andando così a generare una forte ondata di calore in Italia della durata di diversi giorni. Solo nel corso del prossimo weekend il clima in Italia si farà meno insopportabile.

Meteo estate: temperature fino a 40° in Italia

Nelle prossime giornate avremo bel tempo da nord a sud eccetto locali disturbi su Alpi, Prealpi e alte pianure nonché clima tipicamente estivo con le temperature in aumento ad oltranza. Il mese di Luglio si concluderà pertanto con una forte ondata di calore su tutto il paese, specie sulle regioni centro-meridionali dove le temperature oltrepasseranno facilmente i 35°c e localmente sfioreranno picchi di 40°c sulle aree interne più depresse. Clima caldo e afoso pertanto per tutta la settimana in corso, solo nel corso del primo weekend di Agosto le temperature potrebbero scendere leggermente.

Meteo Agosto: qualche temporale in più sull’Italia

Da segnalare soltanto la possibilità di locali temporali tra il pomeriggio e la serata sulla Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli, per il resto il mese di Luglio terminerà con gran sole e temperature vicine i 40°c. Poi il mese di Agosto potrebbe iniziare con qualche temporale in più a causa del cedimento dell’Anticiclone africano e infiltrazioni di correnti atlantiche più instabili. Anche le temperature potrebbero calare di qualche punticino rientrando nella media del periodo specie al centro e al nord Italia, ancora caldo afoso invece al sud Italia.