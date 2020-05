METEO ITALIA – ESTATE all’arrembaggio durante la FASE 2 di Emergenza da Covid-19, maggiori dettagli

Meteo fase 2 di Maggio

La Fase 2 del 4 di Maggio è iniziata con il bel tempo in Italia e il sole prevalente oltre che con il clima gradevole e tipicamente primaverile. Anche in questa giornata le condizioni meteo si mantengono stabili in tutta l’Italia, da segnalare solo qualche velatura in transito sulle regioni nord-occidentali e Sardegna in queste ore ben visibili dal satellite. Il tutto viene generato dall’azione di un promontorio di alta pressione di natura nord-Africana sul bacino del Mediterraneo, ma l’Anticiclone non avrà una fissa dimora e pertanto la fase 2 di emergenza da covid-19 potrebbe riservare delle sorprese tipicamente primaverili nei prossimi giorni.

Maltempo in arrivo su alcune regioni dell’ Italia

Con una perturbazione di matrice atlantica in affondo nelle prossime ore sulla penisola iberica e conseguente spostamento verso est durante il prossimo weekend, le condizioni meteo in alcune regioni dell’Italia tenderanno a peggiorare. Durante la giornata di Domenica sull’Italia troveremo cieli in prevalenza nuvolosi e dopo una prima passata di piogge deboli o moderate al centro-nord durante il mattino, arriveranno i temporali anche intensi in nottata a partire dalle regioni nord-occidentali e Toscana. La Primavera 2020 procede il suo corso con fasi meteo soleggiate e calde alternate con fasi più instabili e fresche.

Italia divisa in due tra nord e sud dalla giornata di Domenica

L’anticiclone africano in espansione sul bacino del Mediterraneo in queste ore regala giornate di bel tempo in tutta Italia. Bel tempo e clima tipicamente primaverile o quasi estivo sulle isole maggiori dalle prossime giornate. Mentre al sud avremo quindi un vero e proprio anticipo d’Estate, al nord torneranno i temporali primaverili senza escludere anche della grandine, il tutto a causa dell’arrivo delle correnti perturbate di matrice atlantica al posto dell’Anticiclone africano. Previste temperature fino a 30°c entro il prossimo weekend al sud Italia, fino a 35°c durante la prossima settimana su Sicilia e Calabria.