METEO: estate anticipata poi FREDDO in arrivo sull’Europa, ecco le conseguenze in ITALIA

Anticiclone e clima caldo in Italia ma ci attendiamo un peggioramento a seguire

Tra alti e bassi il campo di la pressione sul Mediterraneo centro-occidentale dovrebbe riuscire a mantenere condizioni meteo stabili in Italia almeno fino al prossimo weekend. La giornata odierna farà eccezione in quanto un cedimento del fianco orientale consentirà l’ingresso di correnti fresche in quota con formazione di acquazzoni e temporali anche intensi in Italia. Gli ultimi due giorni della settimana vedranno comunque sole prevalente su tutta la Penisola con temperature in ulteriore aumento e su valori quasi da estate. Attenzione però per dal weekend potrebbe cambiare tutto con aria molto fredda in discesa sull’Europa e maltempo anche intenso su alcuni settori dell’Italia. Andiamo però con ordine e vediamo di elaborare una tendenza meteo con gli ultimi aggiornamenti disponibili dei principali modelli.

Passaggio temporalesco nelle prossime ore e flessione delle temperature

Mattinata di oggi, Mercoledì 6 maggio, che inizia con nuvolosità irregolare in transito su tutta l’Italia ma con condizioni meteo in prevalenza asciutte. Locali piogge saranno possibili nelle prossime ore su basso Lazio, Campania e Basilicata. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento con fenomeni sparsi su Alpi, Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo e zone interne di Toscana, Lazio, Campania e Molise. In serata i fenomeni insisteranno ancora sulle Alpi occidentali con locali sconfinamento sul Piemonte. Residue piogge anche su Abruzzo, Molise e Puglia. Rapido miglioramento del tempo ovunque entro la notte. Temperature che subiranno una lieve flessione soprattutto nei valori massimi sulle regioni del Nord e lungo l’Adriatico con massime che dovrebbero restare al di sotto dei +20 gradi. Sole prevalente da domani grazie al rinforzo dell’alta pressione.

Aria fredda in discesa dal nord Europa e perturbazione atlantica in arrivo da ovest

Tra domani e Sabato condizioni meteo nuovamente stabili da Nord a Sud grazie alla presenza del promontorio di origine africana presente sul Mediterraneo centrale. Temperature sopra media anche sull’Europa ma attenzione perché dal weekend la situazione potrebbe rovesciarsi. Nella giornata di Domenica l’Europa si troverà assediata da una massa d’aria molto fredda in discesa dalla Scandinavia e da una perturbazione atlantica in movimento verso la Penisola Iberica. Sia il modello GFS che l’europeo ECMWF mostrano queste due figure unirsi entro l’inizio della prossima settimana andando poi a determinare un netto peggioramento meteo specie al Nord Italia. Temperature in brusco calo sull’Europa centrale con valori anche di 8/10 gradi al di sotto delle medie. Italia che potrebbe essere invece spaccata in due con clima fresco al Nord e gran caldo al Sud.