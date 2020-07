METEO – ESTATE birichina con l’altalena termica in tutta ITALIA: temperature ora in calo, prossima settimana in forte aumento

Meteo Italia: Perturbazione in ingresso sul Mediterraneo

Meteo Estate 2020 in difficoltà su gran parte dell’Europa e persino sull’Italia con autentici nubifragi persino sulla città di Palermo, piogge o temporali in arrivo per domani sull’Italia mentre le temperature si mantengono inferiori la media di riferimento a causa delle correnti fresche settentrionali provenienti dal nord Europa. Sul versante adriatico e sulle regioni nord-orientali le temperature si manterranno inferiori la media sia oggi che soprattutto nella giornata di domani e di Sabato con valori anche di 10°c al di sotto della media di metà Luglio.

Meteo estate: maltempo in arrivo in Italia

Quella odierna sarà una giornata prevalentemente di bel tempo in Italia e dal clima gradevole, per domani invece il maltempo si farà piuttosto invadente in Italia con piogge, temporali, grandine e forti raffiche di vento specie in Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo e a seguire su tutte le regioni meridionali eccetto in Sardegna ai margini del passaggio del fronte freddo. Temperature previste in ulteriore calo per domani e la giornata di Sabato al sud Italia. Solo dalla giornata di domenica 19 Luglio assisteremo ad un generale miglioramento meteo con le temperature in rimonta.

Meteo Italia: altalena termica nei prossimi giorni

L’Estate 2020 procederà in maniera piuttosto dinamica in Italia con sbalzi termici piuttosto accentuati nel giro di pochi giorni. Se in questi giorni le temperature si assestano su valori inferiori la media di metà Luglio, dalla giornata di Domenica 19 Luglio e per la prima parte della prossima settimana avremo un forte aumento delle temperature specie al centro-sud con valori che oltrepasseranno i 35°c in molte città dell’entroterra. Al nord Italia invece avremo un aumento delle temperature ma più contenuto con valori di temperatura inferiori i 34°c.