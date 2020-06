METEO – ESTATE con qualche incertezza di troppo per la prima settimana di LUGLIO, intanto sole e caldo in ITALIA

Meteo Estate: modelli meteo ancora incerti per il mese di Luglio

Condizioni meteo stabili in Italia in queste ore centrali della giornata con sole prevalente e con temperature in aumento, solo qualche pioggia o temporale nei settori più interi della Calabria e Sicilia e localmente sui rilievi alpini in estensione in nottata sulle pianure più orientali. Bel tempo anche nella giornata di domani e a seguire negli ultimi giorni del mese di Giugno ma con i temporali di calore in maggiore sconfinamento dai rilievi verso le pianure adiacenti. Come procederà l’Estate nel mese di Luglio? Al momento i principali modelli meteo restano incerti tra anticiclone e affondi atlantici nel Mediterraneo.

Previsioni meteo: bel tempo nei prossimi giorni

Per oggi ci attendiamo una giornata all’insegna del bel tempo e del clima estivo, per domani situazione meteo invariata al mattino ma attenzione tra il tardo pomeriggio e serata quando i temporali in azione sulle Alpi e Prealpi potrebbero sconfinare più a sud. Il mese di Giugno terminerà con giornate tipicamente estive, da segnalare soltanto la possibilità di qualche temporale in arrivo durante il weekend non solo sulle Alpi ma anche sulle Prealpi e su alte pianure. Temperature in aumento durante il prossimo weekend con valori fino a 35°c, clima caldo ma non umido con l’Anticiclone “buono”.

Previsioni meteo per la giornata di domani

Mattinata instabile su basso Piemonte e Friuli con temporali o acquazzoni sparsi, più asciutto sui rimanenti settori. Al pomeriggio e in serata precipitazioni in intensificazione al nord Italia a partire dall’arco alpino in estensione alle aree di pianura, più asciutto su Liguria ed Emilia-Romagna. Bel tempo e sole prevalente su tutti i settori centrali salvo temporali in formazione al pomeriggio sulle aree interne di Abruzzo e Marche meridionali. Intera giornata caratterizzata da tempo generalmente asciutto al sud Italia con ampie schiarite, qualche rovescio è atteso invece sui rilievi del Molise tra pomeriggio e sera. Temperature stazionarie o in lieve aumento nei valori minimi.