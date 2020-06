METEO – ESTATE in affanno sull’ITALIA, serie di PERTURBAZIONI almeno fino a metà GIUGNO; quando la possibile svolta stagionale?

Estate in difficoltà: è in arrivo una nuova ondata di forte maltempo!

Meteo Estate – L’avvio del mese di giugno è stato fin qui decisamente turbolento; la configurazione barica che si è venuta a creare in Europa, infatti, non è prettamente estiva e più incline a condizioni meteo instabili e spesso perturbate. In queste ore una nuova intensa perturbazione ha ormai raggiunto il Nordovest dell’Italia, determinando forti piogge e temporali in particolare sul Piemonte e la Liguria, dove attualmente un nubifragio si sta abbattendo sulla città di Genova. Nel corso della seconda parte di giornata i fenomeni si estenderanno a gran parte delle regioni settentrionali, raggiungendo nottetempo anche la Toscana, l’Umbria ed il Lazio dove non si escludono locali fenomeni di forte intensità.

Maltempo protagonista anche nella prossima settimana

Meteo che rimarrà instabile anche nel corso dei prossimi giorni sul bacino del Mediterraneo, condizionando il tempo anche sull’Italia; una vasta lacuna barica, infatti, prenderà forma nel corso dei prossimi giorni sull’Europa centro-occidentale, pilotando frequenti impulsi instabili verso il nostro Paese. Come anticipato un’intensa perturbazione transiterà nella giornata odierna sulle regioni settentrionali, dove non mancheranno forti temporali e grandinate, determinando condizioni di maltempo nel corso della giornata di domani, lunedì 8 giugno, anche su gran parte delle regioni centrali e le zone interne del Sud Peninsulare. Almeno fino alla giornata di giovedì si alterneranno fasi piovose a brevi pause più asciutte, con i fenomeni che risulteranno più probabili ed intensi sui settori a nord del Po, Liguria e zone interne del Centro.

Possibile fase più stabile a fine mese?

Meteo – E’ ancora prematuro sbilanciarci nel lungo termine, stante un’assetto barico decisamente dinamico ed in continua evoluzione; tuttavia, secondo i principali modelli matematici una fase più stabile e con temperature in graduale rialzo potrebbe raggiungere parte dell’Italia a partire dalla seconda parte del mese. Le regioni meridionali e la Sicilia saranno maggiormente esposte ad una stabilizzazione dell’atmosfera, mentre infiltrazioni umide in quota potrebbero ancora penalizzare il Nord e le zone interne del Centro, dove potrebbero rinnovarsi condizioni meteo a tratti instabili, seppur meno perturbate rispetto alla fase attuale. L’Estate, quindi, potrebbe giungere con maggior decisione non prima del 15 giugno almeno per quanto riguarda il Mediterraneo meridionale, mentre per il nord Italia bisognerà probabilmente attendere la fine del mese.