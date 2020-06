METEO – ESTATE in CRISI NERA, il MALTEMPO sferzerà l’ITALIA ancora per molto tempo, tutti i dettagli

Maltempo no-stop in Italia

La prima metà del mese di giugno se ne va dunque così all’insegna del maltempo, un epilogo molto raro in Italia soprattutto negli ultimi anni quando l’estate, qual ora fosse possibile, ha cominciato spesso fin dal mese di maggio a infliggere ondate di caldo di matrice africana anche record sulla nostra Penisola. Un inizio di estate climaticamente molto inusuale inserita in un contesto decisamente altrettanto inusuale con l’emergenza sanitaria relativa al nuovo coronavirus tutt’ora ancora non risolta. Il 2020 potrà dunque essere ricordato a lungo grazie ad una miriade di fattori che lo hanno caratterizzato (almeno fino a questo momento) in maniera negativa anche dal punto di vista meteorologico.

Alluvione lampo in Veneto oggi

Nel corso del pomeriggio odierno è scoppiata l’instabilità su alcuni settori montuosi del centro-nord italiano, in particolare tra Marche e Umbria, ma soprattutto in alcune zone del Veneto, in particolare del trevigiano. Qui infatti si è segnalata una vera e propria alluvione lampo, con i Vigili del Fuoco costretti ad intervenire con le idrovore per prosciugare l’acqua che aveva invaso qualche abitazione. Con il progredire della serata le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola stanno tendendo ad un generale miglioramento, come avevamo maggiormente approfondito all’interno di un apposito editoriale nel pomeriggio.

Nuova settimana di maltempo alle porte dell’Italia

Dopo che nella prima metà del mese non si è verificata nemmeno una rimonta anticiclonica sia pur essa di matrice azzorriana o africana, non giungono buone notizie dal quadro meteorologico previsto per i prossimi giorni sul nostro Paese, anzi: una nuova settimana di maltempo bussa alle porte dell’Italia, grazie ad una nuova serie di affondi perturbati di matrice atlantica che determineranno instabilità soprattutto, ancora una volta, lungo le regioni centro-settentrionali. Quelle meridionali rimarranno dunque nuovamente e maggiormente al riparo dalle correnti più fresche e instabili provenienti dalle più alte latitudini.